Krásná rozlučka s kariérou. Kouzelné Venuše ji zakončily zlatými medailemi

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Šestnáct roků se společně scházely týden co týden několikrát a společně dřely, teď je čekal poslední závod kariéry. Aerobičky z Fit studia Venuše musely být obrovsky napnuté i nervózní. Přesto všechnu svou snahu dovedly zkoncentrovat do dokonalého středobodu a výsledkem je titul mistryň světa. V Ostravě to pro děvčata byl skutečně krásný zážitek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fit Studio Venuše a jeho úspěšné týmy na MS v Ostravě. Seniorky získaly titul světový šampionek! | Foto: Fit Studio Venuše