Do akce šikovných českých žen, které šijí ve ve stále větším počtu chybějící roušky bránící lidi před nákazou koronaviru, se zapojily i kladenské krasobruslařky z klubu PZ Kraso.

Ladislava Eichenmannová sleduje děti z PZ Kraso // Rytíři Kladno – Dukla Jihlava 5:2, WSM liga LH, 7. 12. 2015 | Foto: Bohumil Kučera

Předsedkyně klubu Ladislava Eichenmannová však o zásluhách nechce slyšet, spíše poukazuje na to, jak se roušky mají správně používat. "Do lékáren jdou jen ústenky a bylo by dobré, aby lidé věděli, že to není to samé co rouška. Ústenka je jednorázová, zatímco rouška ne, pokud se po každém použití vyvaří a vyžehlí," říká Eichenmannová.