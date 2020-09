"Bylo to dobře, všechno si sedlo, motorka byla výborně nastavená," povídal Krčmář po posledním závodě do mikrofonu České televize.

Krčmář se slánským fanoušky oslaví titul při extralize družstev, která se pojede ve Slaném ve středu 9. září od 17 hodin. Na místě s největší pravděpodobností bude i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která převzala záštitu nad závodem.

V Plzni bojovalo šestnáct účastníků o mistrovský titul v jediném závodě, květnový mítink ve Svitavách byl totiž zrušen. Neúčast domácího Zdeňka Simoty, Martina Málka, Daniela Šilhana a Martina Gavendy poznamenala startovní listinu, ale na druhou stranu dostali příležitost jezdci nové nastupující generace.

Samotný závod přinesl jednoznačné vítězství Eduarda Krčmáře, který nenašel přemožitele a získal maximální počet patnácti bodů. Jeho největší konkurent, zmíněný

Václav Milík, v jízdě č. 8 na slánského jezdce nenašel po celá čtyři kola recept, byť útok v předposlední zatáčce vypadal velmi nebezpečně a jen díky zkušenosti obou aktérů neskončil pádem.

Eduard Krčmář je čtvrtým jezdcem v historii slánského klubu, který dokázal dobýt mistrovský titul. Po Janu Holubovi, Zdeňku Tesařovi a Martinu Vaculíkovi se do Královského města Slaný opět vrací jezdec ověnčen zlatým věncem.

Druhé místo získal pardubický Václav Milík, ten od zahájení letošní plochodrážní sezony startuje výhradně v Polsku v tamní nejvyšší soutěži družstev za tým ROW Rybnik. Na tuzemských oválech měl premiéru.

Místo třetí vybojoval zkušený Josef Franc, ten je stálicí naší ploché dráhy a potvrdil, že stále patří do horních pater výsledkové listiny. Talentovaný Jan Kvěch, který je ozdoben dvěma tituly mistra Evropy do 19 let, měl v Plzni smůlu, když v jízdě č. 13 havaroval z vedoucí pozice a medailové pozice se mu tak vzdálily. Nakonec se musel spokojit se šestou příčkou. Další junior pražské Markéty Daniel Klíma, jenž se prezentuje dravostí a bojovností, obsadil místo páté a pro mnohé byl překvapením závodu. Bramborová nepopulární čtvrtá pozice v celkovém součtu připadla pravidelně bodujícímu Hynkovi Štichauerovi,Pardubičák na plzeňských Borech zanechal velmi dobrý dojem.

Příležitost startovat v šampionátu ČR dostal i slánský junior Vojtěch Zamazal. Ten teprve nasává atmosféru velkých závodů a na své výkonnosti bude muset ještě výrazně zapracovat. Zisk jednoho bodu jej zařadil na šestnáctou příčku.

Výsledky MČR jednotlivců, 2.9.2020 Plzeň: 1. Eduard Krčmář (AK Slaný), 15 bodů, 2. Václav Milík (AMK ZP Pardubice) 14, 3. Josef Franc (AK Markéta Praha) 13, 4. Hynek Štichauer (AMK ZP Pardubice) 11, 5. Daniel Klíma 9, 6.Jan Kvěch 9, 7. Zdeněk Holub 9, 8. Petr Chlupáč (všichni AK Markéta) 8… 6. Vojtěch Zamazal (AK Slaný) 1.

Antonín Vilde

Zdroj: Jan Šroubek

Eda Krčmář v Plzni. Foto: Jan Šroubek