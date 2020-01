Jednotlivce ovládl nadějný běžec na 400 metrů Matěj Krsek, jehož na pódiu zastoupila maminka Lenka, také někdejší výborná atletka. Matěje omluvila, protože se právě vracel ze závodů v Mnichově. "Ale všem moc děkuje a ceny si váží, vždyť Kladno není malé město a skvělých sportovců má spoustu," řekla.

Matěj porazil skvělého triatlonistu Tomáše Řenče (aktuálně nejlepšího v ČR) a třetího Jakuba Strnada, kapitána hokejistů Kladna.

Mezi týmy slavili hokejisté Rytířů Kladno, kteří loni slavně vybojovali postup do extraligy. A ti přišli ještě pro dvě ceny. Obránce Martin Kehar vyhrál anketu SAMK, kde o vítězi rozhodovaly hlasy fanoušků. A vyhrál ji bezpečně se ziskem více než padesáti procent hlasů. Jaromír Jágr pak dostal zvláštní cenu pro sportovní osobnost Kladna, ale osobně nedorazil a poslal videopozdrav, v němž poděkoval a omluvil se kvůli nedělnímu zápasu s Třincem. Cenu za něj převzal synovec a marketingový šéf klubu Jiří Kalla.

Ceny získaly ještě dva kolektivy. Extraligoví hokejbalisté HBC Kladno byli druzí v ČR a cenu přebral jejich brankář Jan Jirotka. Za nimi skončili volejbalisté Kladna, čtvrtí v extralize. Cenu přebrali z rukou šéfů SAMK Jiřího Chvojky, Františka Bureše a také radního Pavla Volfa předseda klubu Milan Fortuník a kapitán týmu Tomáš Hýský.

A ještě představení nejlepších borců:

Krsek Matěj (AC Tepo Kladno, atletika): Matěj Krsek je nadějí nejen pro kladenskou, ale i českou atletiku. Syn bývalého skvělého skokana do dálky Ivo Krska má za sebou už světový juniorský šampionát a v loňském roce ve švédském Boras získal dosud největší úspěch, když doběhl na čtyřstovce na čtvrtém místě, navíc v národním rekordu. K bronzové medaili mu scházely jen tři desetiny, vše si ale vynahradil ve štafetě, v níž skončili Češi na parádním druhém místě. Mimochodem jejím členem byl i další kladenský talent Daniel Lehár. Matěj Krsek navíc v minulé sezoně zaběhl halový juniorský rekord na 400 m, který mu nemohl být uznán jen kvůli tomu, že se po závodě neuskutečnila dopingová kontrola. To byl ale zřejmě jediný smutný moment pro Matěje v jinak skvělém roce 2019.

Řenč Tomáš (triatlon, Vanaman Kladno): V roce 2019 se mu podařilo obhájit české tituly v dlouhém a středním triatlonu. Na mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu, což je 3,8 km plavání, 180 km kolo a maratonský běh 42 km) skončil v Holandsku druhý a v závodě světové série Ironman ve Švédsku doběhl pátý, přičemž vylepšil šest let starý český rekord na 7:54:07 hod.

Strnad Jakub (hokej, Rytíři Kladno): Jakub Strnad je hokejovým srdcem Kladna. Toho Kladna, s ním se musel pět let vláčet první ligou, aby ho loni jako kapitán dovedl k vytouženému návratu do extraligy. Fyzicky nejlépe připravený kladenský hráč, který úžasně bruslí, měl v týmu i velké hvězdy světového hokeje, hlavně Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance, přesto vyhlašujeme právě jeho. Nejen za vstřelené góly a ubráněné šance soupeře, v čemž vyniká, ale za hlavně za věrnost klubu, protože zájem o něj v extralize vždycky byl.

Rytíři Kladno, lední hokej: V anketách o sportovce Kladenska hokejoví Rytíři v posledních letech vidět nebyli, teď jsou ale právem na prvním místě. Město má díky jejich jarním statečnému boji opět zástupce v elitní soutěži druhého nejsledovanějšího českého sportu. Co se pět let nedařilo, to tým dokázal v jarní baráži. Značně ho vylepšily velké hvězdy Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec, ale právě Jágr jako majitel klubu věřil i ostatním hráčům, ti s jeho vírou herně rostli a nakonec se na úkor Chomutova a Českých Budějovic do extraligy prokousali. Rytíři navíc po těžkém úvodu zvládli i podzimní část nejvyšší soutěže a jsou na dobré cestě k záchraně a dokonce reálně mohou uvažovat o postupu do play off.

HBC Kladno hokejbal: Hokejbalisté Kladna patří k nejlepším klubům v republice prakticky v každé sezoně. Na konci té uplynulé se ale vyrovnávali i se sezonou předešlou, kdy se nechali v play off brzy vyřadit. Loni už to tam nebylo. Souboj trenéra Drahomíra Kadlece dokráčel až do finále extraligy, kde svedl skvělou bitvu s hvězdami nabitým KERT Parkem Praha. A kdyby neztratil první dvě utkání v prodloužení, klidně mohl myslet i na titul. Stříbrné medaile jsou ale velkým úspěchem a Kladno navíc svou kvalitu předvedlo i ve druhé polovině roku, protože přes velké omlazení kádru po podzimu jasně vede nejvyšší soutěž a opět patří ke kandidátům na nejvyšší příčky.

Kladno volejbal.cz: Extraligový celek skončil po základní části na třetím místě. Ve čtvrtfinále play off vyřadil Brno, v semifinále pak nestačil na Liberec a posléze v sérii o třetí místo neuspěl ani proti Ostravě. Po dvou stříbrných medailích tak zakončil sezonu na čtvrtém místě. Dobře si vedl v evropském klubovém CEV Cupu, kde vyřadil maďarskou Kazinbarciku a bulharskou Montanu. V osmifinále však nestačil na Finy ze Sastamaly.

Osobnost

Jaromír Jágr: Shrnout jeho kariéru do pár vět nemá šanci na úspěch, snad jen tolik, že je členem posvátného Triple Gold Clubu, vyhrál tedy Stanley Cup, olympiádu i mistrovství světa. A že je nejúspěšnějším Evropanem v historii slavné NHL. Co je pro nás Kladeňáky úžasné, že svému městu zůstal věrný, i v osmačtyřiceti letech pro něj pořád žije, hraje za Rytíře, dovedl je zpátky po pěti letech do extraligy a zároveň je vede jako majitel, což je úkol asi nejtěžší. Jaromíre, přejeme ti, aby se ti dílo dařilo jako během úchvatné sportovní kariéry a aby ani ta jen tak neskončila.