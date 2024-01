Tvrdé boje s ostrými lokty provázely čtyřstovky při mezinárodního mítinku Czech Indoor Gala v ostravské atletické hale. V běhu A nastoupil závodník Kladna Matěj Krsek a v letošní halové premiéře na této trati zaběhl čas 46,45. V celkovém součtu s druhým během skončil třetí.

Matěj Krsek (vpravo) bujuje v cílové rovince s maďarským čtvrtkařem Atillou Molnárem. | Foto: ČAS/Adolf Horsinka

Na dráze si počínal výborně. V páté dráze podběhl reprezentačního kolegu Patrika Šorma a bojoval o první místo u mantinelu s Maďarem Molnárem. Ten ho sice vytlačil do druhé dráhy, ale z ní se atlet A.C. Tepo Kladno vrátil do čela. Už se zdálo, že Krsek proběhne cílem jako vítěz, ale po strkanici musel přece jen běžet o nějaký decimetr navíc, a to se zřejmě projevilo v závěru, kdy vytuhl a Molnár ho v posledních metrech přespurtoval.

„Je to velká zkušenost. Teď, když se ohlédnu, tak to vypadá, že jsem udělal chybu, která stála několik desetin mě i Atillu Molnára. Měl jsem ho nechat seběhnout na první pozici a zavěsit se za něj,“ hodnotil své rozhodnutí trojnásobný český mistr na otevřeném stadionu.

Zároveň však připustil, že je těžké se v takové rychlosti správně rozhodnout. „Před rokem jsem byl ve finále mistrovství Evropy v Istanbulu v podobné pozici. Tehdy jsem se za Španěla Husillose zařadil… Ale taky to byla chyba. To jsou holt úskalí halové čtvrtky,“ poznamenal Krsek.

Nejrychlejší byl tak další jiný český závodník Vít Müller (46,26). Další kladenští čtyřstovkaři Daniel Lehar a Tomáš Majer startovali v národním programu ostravského mítinku a zaběhli časy 48,36, respektive 49,20.