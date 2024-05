„Začal jsem na stadion chodit ještě do přípravky a vydržel tady nějakých deset jedenáct let,“ říká závodník A.C. Tepo Kladno a český reprezentant v běhu 400 metrů, jehož ve středu na této trati čeká první letošní start pod širým nebem.

S čím půjdete na start?

Těším se na závod a chci potěšit kladenské diváky. Věřím, že výrazně pokořím hranici 46 sekund. Jestli jsem měl někdy šanci mítink vyhrát, tak je to letos. Pomohlo by mi to v rankingu směrem k olympiádě, kde jsem momentálně těsně nad čarou. Střetnu se silnými soupeři, ale startovka je sestavená tak, že nikdo nemá výrazně lepší osobní rekord. Naopak je nás tam několik vyrovnaných sprinterů.

Můžete někoho ze soupeřů vypíchnout?

Mohu jmenovat Pavla Masláka. On už sice nepředvádí takové výkony jako v dobách své největší slávy, ale pořád je nejlepším českým čtyřstovkařem historie. Každý start po Pavlově boku je pro mě ctí.

Sletiště je vaše domácí hřiště, kde se s každým znáte a došlápl jste každý metr tartanu. Jaký k němu máte vztah?

Velice blízký. Začal jsem na stadion chodit ještě do přípravky a vydržel tady nějakých deset jedenáct let. Před dvěma roky jsem se přesunul do Prahy na Olymp, ale když je to možné - a domluvím se s trenérem Miroslavem Zahořákem - úseky odběhám na Sletišti. Pozdravím se známými atlety a trenéry. Mám to tady rád.

Z Hřebče, kde bydlíte, jste to měl na kladenský stadion blízko. Jak na dobu atletického mládí vzpomínáte?

Většinu času jsem strávil pod vedením paní Hany Větrovcové a poslední sezonu k ní přibyl pan Ladislav Lála. Nejraději vzpomínám na společná soustředění naší skupiny v Nymburce nebo v Krkonoších v boudě Na Muldě. Byla nás polovina kluků a půlka holek a při různých hrách jsme si užili spoustu srandy. Večer se dělaly táboráky a bylo to strašně příjemný.

Vídáte se s tehdejšími tréninkovými parťáky?

Když jsem odcházel, byl jsem ve skupině nejstarší. Během let se pak parta rozprchla. Většina lidí skončila s atletikou při přechodu na vysoké školy nebo se museli začít živit a atletika většinou zdrojem obživy není. Pár nás pokračuje - třeba Dan Lehar, Tomáš Majer, Tereza Lamačová. Z některých závodníků se stali trenéři.

Jak to bylo s vámi, že jste u atletiky vydržel?

Měl jsem výhodu v tom, že jsem podával takové výkony, že jsem získal podmínky pro sport. Už před dvacítkou jsem měl v Olympu Praha poloviční úvazek, který se asi za dva roky změnil na celý. Atletiku mám jako práci. Díky tomu si mohu dovolit sportovat, ale i studovat. Dalším velkým plusem pro mě bylo perfektní domácí zázemí. Rodiče mi vždycky vycházeli vstříc a pomáhali, abych mohl trénovat a závodit.

Spousta lidí po maturitě se sportem končí, není to škoda?

Určitě je. Ono je totiž strašně těžké přejít z juniorské kategorie mezi dospělé. V tu dobu musí atlet zvládnout ohromný výkonnostní skok. Trvá rok nebo dva, kdy člověk potřebuje podržet, aby se dokázal adaptovat na novou situaci a mohl ve středisku získat alespoň částečný úvazek. Zároveň musí hodně trénovat, aby výsledkově poskočil na vyšší level. Prosadit se v atletice tak, aby se z juniora stal profesionál a uživil se, není vůbec snadné.

close info Zdroj: Foto: se souhlasem MMK/Karel Greif zoom_in Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců Kladna za rok 2023. Matěj Krsek

Vy se z platu ve středisku uživíte?

Jsem ještě student a poslední dva tři roky se mi dost daří. V tuto chvíli mě plat slušně uživí, ale není to příjem, který by vystačil pro rodinu.

Váš otec byl reprezentační sprinter a dálkař. Byla pro vás atletika jasnou volbou?

Nebyla jasná v tom, že táta nechtěl, abych začal trénovat už ve dvanácti. Podle něj to bylo moc brzo. Říkal, že bych měl s atletikou ještě asi dva nebo tři roky počkat. Jenže jsem chtěl, a tak nakonec souhlasil. A jak už jsem zmínil, moji rodiče nechávali na mě, co budu chtít dělat.

Co je pro dvanáctiletého kluka důležité, aby u atletiky vydržel?

Ze začátku to musí být o všeobecném sportovním rozvoji a o tom, aby děti sport bavil, vydrželo jim to do dalších let. Nesmí se jít cestou, že by měli hned vyhrávat závody. Na to je dost času

Co vás čeká v nejbližších dnech po kladenském mítinku?

Program mám docela nabitý. V pátek poběžím na mítinku P-T-S v Banské Bystrici a o čtyři dny později na Zlaté tretře v Ostravě. Pak už se budu pomalu chystat na mistrovství Evropy do Říma.

Na co byste diváky na Sletiště pozval?

Ani ne tak přímo na závody, které budou mít samozřejmě vysokou úroveň, ale aby se setkali s přáteli ze sportu a užili si příjemné odpoledne v krásném prostředí našeho stadionu.