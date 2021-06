Proč poběžíte teprve nyní svou letošní první čtyřstovku?

Tahle sezona není typická, protože jsme se připravoval už na mistrovství světa štafet na začátku května. To přípravu narušilo, nicméně ani v jiných sezonách neběhám v sezoně nějak moc čtyřstovek. Čili to tak neobvyklé není, že poběžím první až teď.

Máte alespoň v tréninku nějakou čtvrtku za sebou?

Zatím jen stovku a dvoustovku, obě v průměrném výkonu. Přesto si myslím, že mohu při mítinku udělat dobrý čas.

Loni jste tu běžel proti Pavlu Maslákovi a porazil ho, i když to bylo na netypické trati 300 m. Nemrzí vás, že tentokrát jde jiné disciplíny (štafet mix a 200 m)?

Nemrzí, ale je pravda, že jsem se na to těšil, protože s ním běhám rád. Je to čest být s ním na startu a člověka to i víc vyhecuje. Jsem rád, že poběží mix, i to je šance jak se dostat na olympiádu.

Jak reálné je pro mixovanou štafetu, do níž můžete proniknout i vy, dostat se na olympiádu?

Šance určitě je. Záleží, co naši zaběhnou a také na tom, co předvedou ostatní štafety po celém světě. Důležitý totiž není až tak čas, ale porovnání právě s ostatními štafetami.

V jednotlivcích je šance na splnění limitu asi menší, že?

Tam je to spíš na úrovni snů. Spíš věřím štafetě, že se do Tokia dostane a že já budu třeba její součástí. Výběr by se prováděl i s náhradníky podle aktuální formy.

Vraťme se na kladenský mítink, jak se vám na Sletišti závodí?

Skvěle, mám to tady strašně rád. Mám totiž rád diváky a o to víc, když je osobně znám. Když kolem nich běžím a slyším: Matěji, běž! ze známých úst, tak to povzbudí víc než cokoliv jiného.

Do Kladna dorazí giga sprinterská hvězda Christophe emaitre, budete ho uhánět o podpis?

Uvidíme, jestli ho někde zastihnu, ale rád s ním zvládnu i společnou fotku!

Hvězdami Lemaitre, Staněk či Maslák. Co Špotáková?

Nejrychlejší bílý sprinter planety, Francouz Christophe Lemaitre, který umí stovku pod deset (jako jediný běloch v historii) a dvoustovku pod dvacet, bude největší hvězdou úterního mítinku Kladno hází a Kladenské memoriály. Z Čechů to bude pravděpodobně koulař Tomáš Staněk, který před závody cítí formu a hlásí pokus o opravdu světový výkon. Čtvrtkař Pavel Maslák poběží kratší závod právě proti Lemaitrovi a také se zapojí do štafety 4x400 m mix, kde se čeští muži a ženy pokoušejí o limit na olympiádu v Tokiu.

Bohužel s největší pravděpodobností bude scházet Barbora Špotáková. Legendární oštěpařka závodí v Kladně ráda, trénuje tam, ale není úplně zdráva. O její účasti se jednalo do úterního rána.

Závody s rozpočtem téměř 5 milionů korun (město Kladno přispělo jedním milionem) bude vysílat Česká televize od 15:25 hodin. Diváci jsou zváni do hlediště!