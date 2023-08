Loni to byl vítězný hattrick. Letos se stal Matěj Krsek mistrem republiky v běhu na 400 metrů už počtvrté v řadě. Takovou bilanci neměl ani slavný Pavel Maslák. Ten však čtyřstovku na domácích šampionátech střídal s kratšími distancemi, a tak jejich tituly těžko srovnávat.

Matěj Krsek se stal počtvrté nejrychlejším českým čtyřstovkařem | Foto: Ivana Roháčková

Nicméně všechno nasvědčuje tomu, že se kladenský atlet umí na domácí vrchol vždycky dobře připravit. „Zní to hezky, ale popravdě jsem si uvědomil, že to je počtvrté za sebou až druhý den,“ přiznal vítěz z Tábora, kde zaběhl čas 45,79 a o desetinu nechal za sebou rivala z Dukly Patrika Šorma.

Svou šňůru nepovažuje za ukázku nějaké dominance. „To ať si každý vyhodnotí,“ zmínil a přiznal, že se mu finále úplně nepovedlo. „Očividně jsem přepálil první dvoustovku. Ve druhé části jsem na to doplatil, trochu jsem ztrácel a stálo mě to lepší čas. Po závodě jsme o tom mluvili s trenérem. Shodli jsme se, že jsem to moc nakopl, ale byl spokojený. Zasmáli jsme se tomu.“

Lépe rozvrhnout síly

Ideálně měl svěřenec Miroslava Zahořáka běžet dvoustovku za 21,7, ale stopky na mezičase ukázaly 21,1. „Příště bude potřeba, abych si líp rozvrhl síly. Nebyl to vynikající, ale dobrý výkon,“ přemítal závodník A.C. Tepo Kladno.

„Celá poslední stovka byla strašně vyrovnaná. S Patrikem jsme se přetahovali o vedení, ale v cíli jsem byl o kousek před ním,“ popisoval Matěj Krsek rozhodující okamžiky a byl nadšený z atmosféry na stadionu Míru. „Tolik diváků jsem u nás na atletice už dlouho nezažil.“

Na sociálních sítích nazval své vítězství hořkosladké. „Myslel jsem to tak, že jsem cílil na lepší čas. Chtěl jsem zaběhnout osobák, což nevyšlo. Na druhou stranu mi titul pravděpodobně zajistí účast v individuálním závodě na mistrovství světa v Budapešti,“ vysvětlil.

Jistotu má ve štafetě

Jako ideální se tak jeví scénář, aby na nadcházejícím šampionátu trefil správné tempo, vylepšil své maximum (45,55) a postoupil do semifinále. Nominace do Budapešti však ještě není odtajněná.

„Odhaduju, že mám asi pětasedmdesátiprocentní šanci, že se do ní díky postavení ve světovém žebříčku dostanu. Jisté však je, že se do Maďarska podívám s mužskou štafetou. Pak ještě existuje hodně velká pravděpodobnost, že tam poběží smíšená štafeta, do níž bych měl také patřit,“ prozradil varianty budapešťského programu.

Zbývající dva týdny má třiadvacetiletý čtvrtkař na vyladění formy. „Nejdřív si trochu odpočinu a vyčistím hlavu. Pak strávím zhruba týden na soustředění v Nymburce a před cestou k Dunaji ještě pár dní na stadionu Olympu ve Stromovce.“

Další kladenské medaile

Kromě Matěje Krska se o posledním červencovém víkendu prosadili na republikovém šampionátu v Táboře další kladenští atleti. Stříbro si za výkon v kouli 18,15 metru pověsil na krk Tadeáš Procházka. Bronzové medaile získali diskař Petr Procházka za hod dlouhý 57,67, jeho kolegyně Kristýna Čechovská, která náčiní poslala do vzdálenosti 50,69, a tyčkařka Nikola Pöschlová díky překonání laťky na výšce 420 centimetrů.