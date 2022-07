Umístění a výsledný čas jsou velkým úspěchem hlavně pro prvně jmenovaného, nováčka kvarteta a závodníka A.C. Tepo Kladno. „Je super, že padl rekord a že jsem to klukům nezkazil,“ prohlásil dvaadvacetiletý Matěj Krsek za cílem.

Ve finále nakonec startovalo devět štafet, protože arbitři do boje o medaile dodatečně zařadili i Botswanu, která byla v rozběhu po karambolu na předávce na nepostupové pozici. Češi porazili Poláky a vyrovnali umístění oštěpařky Nikoly Ogrodníkové, které bylo na tomto MS druhým nejlepším českým výsledkem po bronzu Jakuba Vadlejcha.

Spokojený Hlaváč. Kladenský chodec překonal na MS v Eugene český rekord na 35 km

Čas 3:01,63 je navíc o 79 setin lepší než jejich výkon z rozběhu a zároveň znamená přepsání českého rekordu, který loni při první lize ME družstev dosáhla čtveřice v jiném složení.

„Zaběhli jsme skvělý čas, národní rekord. Ale ono to dlouho nebude platit, za tři týdny je Evropa,“ připomněl Maslák v rozhovoru pro ČT blížící se ME v Mnichově.

Zkušený Maslák by české kvarteto ve výsledcích viděl raději o příčku výš. „Správně to mělo být sedmé místo, ale Botswana šla do finále automaticky skoro bez toho, aby běžela,“ poznamenal další Středočech v kvartetu.

Kladeňáci si Eugene pochvalují. Krska a Hlaváče oslnil stadion Hayward Field

Ve finále, které na stadionu Hayward Field ovládli Američané, byli Češi třetí evropskou štafetou za bronzovými Belgičany a sedmou Francií. To jim dává solidní naděje pro srpnové ME. V Oregonu však některé silné štafety starého kontinentu chyběly.