Pořadatelé si nejvíc slibovali od mužského závodu na 400 metrů, v němž mezi hlavní favority patřil závodník A.C. Tepo Kladno Matěj Krsek. On sám před závodem naznačoval, že by se letos mohl na Sletišti dočkat kýženého vítězství.

To nakonec pro sebe uzmul Brit Charlie Carvell. Dosáhl kvalitního času 45,48 a vyhrál s výrazným náskokem. Krsek ale bezpečně uhájil druhou příčku a s výkonem 45,91 byl spokojený.

„Ještě nejsem v úplné top formě, ale cítím, že forma je na vzestupu,“ říkal v cíli domácí závodník. „Mám velkou radost a přestože jsem v cíli pěkně ztuhl, zaběhl jsem pod šestačtyřicet. Teď se těším se na další závody.“

Na druhé pozici doběhla ve stejném závodě žen i mladičká Lurdes Gloria Manuel. Na stupně vítězů se protáhla díky zdrcujícímu finiši. „Ještě před cílovou rovinkou mě napadlo, že bych se mohla zmáčknout Povedlo se to, a z času 51,66 mám radost,“ líčila táborská sprinterka.

Vondrová se zbavuje dýchacích potíží

Překvapením bylo až čtvrté místo české čtvrtkařské jedničky Lady Vondrové v čase 51,78. Za cílem vykládala, že ji už od začátku května, kdy startovala v Nassau na mítinku Světové štafety, trápí dýchací potíže.

„Věděla jsem, že to tady nebude to pravé ořechové. Od Baham se z toho hrabu, ale vypadá to, že se to lepší. Snad to bude dál pokračovat. Do Říma, kde poběžím na mistrovství Evropy, zbývá ještě dost času,“ vyprávěla pokašlávající Vondrová.

K ozdobám středočeského mítinku patřila soutěž oštěpařek. O jediné prvenství pro české barvy se výkonem 60,67 metru postarala Petra Sičaková. O triumf svedla souboj s Andreou Železnou. Ta poprvé v kariéře přehodila šedesátimetrovou hranici.

Ve čtvrté sérii si vylepšila osobní rekord na 60,41, čímž splnila ostrý limit pro start na ME v Římě. Na vítězství to však nestačilo. Úplně posledním pokusem v soutěži na metu 60,57 ji přehodila Sičaková.

V soutěži kladivářů triumfoval Brit Jake Norris. Na jeho výkon 77,37 metru se snažil dotáhnout Volodymyr Myslyvčuk, jenž nedávno získal české občanství. Pokusem dlouhým 76,69 potvrdil, že forma ukrajinského rodáka je stabilní.