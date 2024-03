V pátečním večerním programu na halovém mistrovství světa v Glasgow bojoval o postup do finále běhu na 400 metrů Matěj Krsek. Atlet A.C. Tepo Kladno po předchozím vítězství v rozběhu zvládl i druhý krok. Časem 46,48 obsadil třetí místo a v sobotu ho čeká závod o medaile.

Matěj Krsek postoupil na HMS v Glasgow do finále čtyřstovky | Foto: se svolením ČAS/Soňa Maléterová

Se semifinálovým vystoupení však nebyl úplně spokojený. Startoval z páté dráhy, před sebou měl úřadujícího šampiona Karstena Warnolma z Norska. Ten se mu vzdaloval, naopak k českému sprinterovi se blížil Jamajčan Rusheen McDonald. Na seběhu se před Krska dostal a ten musel o postupové třetí místo tvrdě bojovat s dotírajícím Slovincem Rokem Ferlanem, což se mu podařilo.

„Finále je skvělé, ale se semifinálovým závodem nejsem příliš spokojený,“ říkal v rozhovoru s ČT Matěj Krsek. „Byl to těžký běh, ale byl jsem zavřený a nemohl jsem běžet podle svých not. Obíhal jsem Jamajčana, a to mě stálo hodně sil. Naštěstí jsem třetí místo uhájil.“

Nejrychlejší čas (45,69) ve dvou semifinálových bězích zaznamenal Belgičan Alexandr Doom, který bude mít v boji o medaile nejvýhodnější dráhu. Matěj Krsek byl naopak ze všech finalistů nejpomalejší, a tak nejspíš dostane nejméně výhodnou první dráhu. Postup mezi šest nejlepších na HMS je však jeho velkým úspěchem. Ostatně tím splnil slib, který před cestou do Skotska vyslovil.

