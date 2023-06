/FOTOGALERIE/ Nejdřív dal Matěj Krsek o sobě vědět v pátek úvodu první divize mistrovství Evropy družstev v Chorzówě, když obsadil celkově deváté místo a časem 45,75 si zaběhl sezonní maximum. Tím však jeho parádní výkony na Slezském stadionu v Chorzówě neskončily. Do Kladna si z Evropských her dokonce odváží i zlatou medaili ze štafety.

Nejrychlejší smíšenou štafetu na ME družstev rozbíhal Matěj Krsek. | Foto: Foto: Ivana Roháčková

Také jeho zásluhou získalo Česko (po oštěpařce Nikole Ogrodníkové) druhé prvenství na ME. Postarala se o něj v závěru programu smíšená štafeta na 4x400 metrů. Od startu běžel právě jediný zástupce A.C. Tepo Kladno a na svém úseku dosáhl z bloků mezičasu 45,38. Kolík předával Tereze Petržilkové na první pozici. Ta vedení uhájila a stejně tak se vedlo na třetím úseku Vítu Müllerovi. Lada Vondrová ve finiši prvenství uhájila.

Cílem proběhla v novém rekordu šampionátu a zároveň i v historickém českém maximu 3:12,34. Z obou zápisů česká čtveřice ukrojila víc než dvě vteřiny. V druhém běhu navíc nebylo žádné kvarteto rychlejší, a tak čeští čtvrtkaři a čtvrtkařky brali i celkové prvenství v této disciplíně.

„Běželo se mi naprosto skvěle. Měli jsme určitý taktický plán a myslím, že se to povedlo. Všichni jsme však překvapení. Tušili jsme, že by výsledný čas mohl být dobrý, ale že by mohl dobrý až takhle, tak to jsme opravdu nečekali,“ vyjádřil se Matěj Krsek ke zlaté medaili v rozhovoru na webu atletického svazu.