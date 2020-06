Pod hlavičkou projektu Spolu na startu se konalo v pondělí odpoledne po celé republice 173 atletických mítinků, do kterých se zapojilo zhruba 17.000 atletů napříč věkovými a výkonnostními kategoriemi. Nejsledovanější klání hostilo kladenské Sletiště, kde pod dohledem šéfa české atletiky Libora Varhaníka, české koulařské legendy Heleny Fibingerové či primátora města Dana Jiránka závodily skutečné hvězdy atletického nebe.

Zatímco oštěpaři Bára Špotáková a Jakub Vadlejch v prvním ostrém startu uspěli a zajímavými výkony se zapsali do světových tabulek, další elitní borec Pavel Maslák se musel sklonit před mladšími borci. Na netradiční trati sice skvěle začal, ale postupně podlehl tlaku Jana Jirky a dokonce i kladenského Matěje Krska.

Mladíka v cíli objala s neskrývanou radost jeho trenérka Hana Větrovcová. „Zdálo se, že je spokojená, musíte se však zeptat jí. Já ani neměl žádný cíl, šel jsem si to hlavně užít. Možná, že když vás to baví, je to hodnotnější než trénink,“ vyprávěl udýchaný po závodě dvacetiletý borec, jenž si vylepšil výkonem 33,05 osobní maximum na 300 metrů. Mimochodem, o více než dva vteřiny, poslední počítaný výkon byl ale před pěti roky.

Pavel Maslák v cíli vyprávěl, že jste ho Janem Jirkou oba vytrestali a konkrétně vás chválil, že rostete a při svém mládí a nasazení v tréninku se budete zlepšovat.

Já letošní přípravu nešel na sto procent, přece jen tam zasáhla ta karanténa. Motivace šla dolů a přiznám, že jsem nešel všechny tréninky jak bych měl. Co jsem dneska předvedl, pokládám spíše za štěstí. Každopádně Pavel Maslák je pořád ještuě úplně jiný level a každý lichotka od něj je vážená.

Konečně závod, těšil jste se hodně?

Musím říci, že docela dost. Když jsem se dozvěděl, že ten závod v Kladně bude, vrátila se mi motivace do tréninku.

A další motivace – tedy větší závod – bude kdy?

Bohužel, co se týče mých dalších závodů, zatím nevím nic.