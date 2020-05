Zřejmě největším průkopníkem Spartan Race v Kladně a okolí je Tomáš Kučera. Do svého nového sportu se někdejší hokejbalista zakousl až ve svých šestatřiceti letech a provozuje také posilovnu BoostUp Academy - Funkční fitness Kladno - MůjGym. jak to bude v současné situaci s posilovnami a zejména tou jeho, o tom hovoří v rozhovoru pro Kladenský deník.

Tomáš Kučera na trati Spartan Race v Kralupech. | Foto: archiv T. Kučery

Fitka a posilovny by se měly pro veřejnost otevřít 11. května, ale za určitých podmínek, hlavně bez možnosti používat sprchy a WC. Jak velká to bude pro vaše centrum komplikace?

Komplikace to je a bude. Kdo si nezkusil cvičit v roušce, neví, jak těžké to opravdu je. Navíc vlhká rouška ztrácí svou ochrannou funkci, tudíž je to opravdu komplikace. Co se týče návštěvnosti, je to padesát na padesát. Mnoho lidí si konečně našlo, i díky volnému času, cestu a chuť něco se sebou dělat. Druhá půlka vyčkává, třeba i na povolení cvičit bez roušky. Co se týče šaten a sprch, tak to je něco, co se dá krátkodobě „přežít“. Lidé mají opravdu velkou chuť cvičit a dokážou se přizpůsobit tomu, že se svým potem budou o trochu déle, než jsou zvyklí.