Ondřej Pražák sahal na světovém šampionátu hokejbalistů po zlaté medaili, nakonec ale kladenský borec stejně jako jeho spoluhráči padli po skvělém výkonu ve finále s Kanadou 2:3 po nájezdech. To mladí Češi do 18 let Kanaďany na svém šampionátu porazili, přesto berou „jen“ bronz. Asistent trenéra Jaroslav Procházka přesto tuhle medaili bere jako velký úspěch, na němž se podíleli i další Kladeňáci: Filip Jedelský, Jiří Rod a Vojtěch Šimůnek.

Juniorský šampionát skončil teprve v neděli ve slovenské Žilině. Češi tam obhajovali v kategorii do 18 let titul světových šampionů z Liberce, ale domácí podpora jim scházela a k tomu dost hráčů. Někteří už přešli do dvacítky, jiní se zranili – včetně hvězdného Marka Daníčka z Kladna.

Ale zase se dal dohromady Filip Jedelský, a tak měl kladenský klub přece jen i s Jaroslavem Procházkou čtyřčlenné zastoupení.

Češi smetli na úvod pozdějšího šampiona z Kanady 6:3, jenže s dalšími silnými celky padli. Domácí Slovensko proti nim otočilo stav z 0:1 na 2:1 a USA přehrály Čechy 3:2. „S Kanadou jsme podali fantastický výkon, kluci jim vůbec nedali šanci. Bohužel se Slováky jsme nezvládli vyhrocený zápas, kluci začali faulovat a domácí zápas otočili. S Amerikou jsme doplatili na přesunutí zápasu do malé haly s leštěným povrchem. Rychlému soupeři to vyhovovalo, v téhle hale vyhrál všechno, naopak na plastu prohrával. My je závěru neskutečně mačkali, ale jenom jsme snížili na 2:3,“ mrzelo Jaroslava Procházku.

O zlato si tak zahrály oba zámořské výběry a Kanada jasně přehrála USA. Češi museli do boje o bronz a k tomu ještě proti domácímu celku. Vyhráli 6:4, když se dvakrát prosadil Jirka Rod a rozhodující pátý gól obstaral v závěru Filip Jedelský. „Zahráli jsme bezvadnou první třetinu, ale pak nás zradila hra v oslabení, ta nám na šampionátu nešla. Ale vše jsme si vynahrazovali v přesilovkách, ty jsme měli naopak výborné,“ komentoval Jaroslav Procházka.

Chválil nejen kladenské kluky, ale i všechny ostatní a celý realizační tým. „Bronz je medaili a já ho beru jako velký úspěch. Byli jsme velká parta, sedli jsme si. S kluky nebyl během celé sezony jediný malér, fungovali perfektně. Nikdy na ně nezapomenu,“ tvrdí bez nadsázky kladenský asistent kouče.

Ten už nebude v příští sezoně po mnoha letech pokračovat na lavičce A týmu Kladna, ale vrátí se k dorostu, kde také působil. Jeho a hlavního kouče Slavomíra Švancara nahradila dvojice Miroslav Mach a Michal Dědič. „Jsem s tím v pohodě, skončit jsem chtěl a byl domluvený s Milanem Maršnerem z vedení, že přejdu k dorostu. Sice tam nějaké nabídky z jiných klubů padly, ale v Kladně žiju, mám tady práci, rodinu a hokejbal je pořád hlavně amatérským sportem,“ usmál se Jaroslav Procházka a přiznal, že když přijde nabídka na pokračování u národního týmu se současným realizačním týmem, budou za ni všichni rádi.