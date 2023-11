Před rokem doběhla v mistrovském krosu druhá, a tak Radanu Lapáčkovou sobotní třetí místo trochu zklamalo. Běžkyně A.C. Tepo Kladno myslela v Dříteči na cennější medaili a hlavně snila o nominaci na prosincové mistrovství Evropy v přespolním běhu v Bruselu.

Radana Lapáčková při mistrovství ČR v Dříteči. | Foto: Foto: ČAS / Martin Edlman

To však nevyšlo. „Tak snad za rok. Je to motivace do dalšího tréninku,“ poznamenala atletka z Unhoště, která byla letos v závodě na 3000 metrů překážek finalistkou juniorského mistrovství Evropy, na stejné trati získala český titul a ve své věkové kategorii slavila triumf na slavných Běchovicích.

„Zklamaná jsem byla už chvíli za cílem, ale ne proto, že nemám titul. Cílem bylo dostat se na evropský šampionát, jenže do Bruselu se kvalifikovala jen vítězka. To mě mrzí.“ líčila Radana Lapáčková.

V sobotu se při mistrovství ČR na čtyřkilometrové trati necítila ve své kůži. „Neběželo se mi dobře. Jsem v tom na sebe tvrdá. Když to porovnám s tím, jak trénuju a co jsem odběhala na soustředění, tak nemohu být spokojená. Možná jsem měla špatný den, ale na druhou stranu jsem ráda, že jsem kros doběhla,“ přiznala svěřenkyně trenéra Jiřího Klesnila.

V posledním kilometru totiž mlela z posledního. „Sotva jsem zvedala nohy a strašně to bolelo. Do cíle jsem doběhla i díky povzbuzování skupiny mých fanoušků, kteří na mě křičeli, že to nesmím vzdát. Asi na mě bylo vidět, že už nemůžu, a tak je medaile fajn,“ usmívala se studentka posledního ročníku Sportovního gymnázia v Kladně.

Počasí bylo v Dříteči typicky listopadové. „Nepršelo ani nesněžilo, ale běželi jsme až na konci programu, takže trať byla hodně měkká a rozrytá. I když jsem měla tretry s dlouhými hřebíky, na blátě to dost klouzalo. Každopádně to byla dobrá zkušenost,“ zmínila osmnáctiletá závodnice.

Nyní čeká Radanu Lapáčkovou příprava na příští sezonu. „Ponejvíce se bude odehrávat u nás na Sletišti. Když je zima, prší a sněží, tak venkovní trénink není nic příjemného, ale vždycky jsme to zvládli. Na druhou stranu se mi to pak hodí, když je potřeba závodit v nepříznivých podmínkách. To přece nejde říct, že v tom nepoběžím,“ namítla vytáhlá dívka, která rozhodně není z cukru.

„Příští rok bych se chtěla probojovat na juniorské mistrovství světa. Zatím ale nevím, jaký čas bude potřeba na to, abych splnila nominační kritéria. Určitě to bude chtít běžet co nejrychleji,“ dodala s úsměvem.