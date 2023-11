Volejbalisté Kladna zvládli další těžký úkol. Po Českých Budějovicích si poradili i s dalším favoritem extraligy. Na půdě Karlovarska uspěli po kvalitním výkonu 3:1. Na západě Čech vyhráli po dlouhých pěti letech.

Kladno Volejbal cz - Caruur Volley GENT 3:0, CEV 1. 11. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Soupeři nastoupili v odlišné situaci. Oproti loňsku téměř kompletně změněný kádr domácích šel do boje po desetidenní pauze, zatímco jejich sok nastoupil k pátému utkání během dvou týdnů. Častější herní vytížení nakonec mohlo být jedním z jazýčků na vahách.

"Rozehranost je lepší, než dlouhá pauza. To řekne každý sportovec," rezolutně prohlásil kapitán vítězů Adam Zajíček, který se vrátil do známého prostředí, kde byl i diváky vřele přivítán.

Fakt, že vyhráli v hale, kde poslední dvě sezony působil, jej obzvlášť potěšil. "Byl to ale nervozní zápas. Sám jsem chtěl moc a také to bylo vidět na mé předvedené hře. Trošku jsem tím omezi kluky, kterým patří velký dík, že to tak krásně zvládli," řekl lídr Orlů.

Do čtvrtečního domácího utkání s Brnem si přeje, aby odehráli ještě lepší utkání. "Dnes tam bylo spoustu drobností, jejichž náprava nás stála hodně úsilí," doplnil borec, jenž byl přes sebekritické vyjádření vyhlášený nejlepším hráčem vítězů.

Výkonem Orlů byl nadšený druhý trenér vítězů Tomáš Samsely, jenž složitě hledal, za co by tým nepochválil.

"Snad jen to, že v posledním setu jsme to chtěli urvat příliš rychle a místy jsme ztráceli hlavu. Nebyli jsme tak precizní jako v předešlých setech. Říkám to jenom proto, abych vůbec něco negativního našel," usmíval se a podotkl, že svoji roli mohly sehrát emoce a nervozita.

Kladenští měli první sadu téměř v kapse. Po čtyřech dělových podáních Platačse otočili na 21:18. Slibný náskok však nevyužili i vinou nepovedených útoků právě lotyšského univerzála. Západočeši nabídnutou šanci neodmítli a při druhém setbolu sadu ukončili.

V druhé části Kladno zlepšilo servis, lépe útočilo, a když posléze přidalo obranu na síti, zrodil se jednoznačný průběh, kterému pomohla také bezzubost domácích. Hned při první příležitosti ukončil sadu smečař Goncalves.

V polovině třetího setu získali Orli díky kvalitnímu útoku tříbodový náskok, přičemž domácí vršili chyby na servisu. Koncovka nebyla pro Středočechy složitá, byť sadu ukončili až na druhý pokus, když se technickým úderem prezentoval blokař Graham.

Poslední dějství rozhodla tříbodová série Kladna za stavu 18:18. Domácí sice snížili na rozdíl bodu, ale tři mečboly měli ve finále Orli, přičemž zápas ukončili až tím třetím. Přesně útočil Platačs.

Karlovarsko - Kladno 1:3 (24, -16, -19, -23).

Esa: 3:5. Bloky: 8:11. Čas: 111 minut.

Kladno: Zajíček (8), Graham (9), Platačs (21), Seppänen (18), Goncalves (15), Neves (2), libero Fernández. Střídali: Hýský, Imamura.