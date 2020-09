Není to tak dávno, co bylo možné číst v médiích předpovědi, podle nichž budou letecké společnosti do budoucna celosvětově potřebovat každý rok zhruba 30 000 nových pilotů. Jaký rozdíl oproti zprávám současným. Nyní se prý aerolinky chystají zbavit celkově více než stovky tisíc lidí a celkové propouštění včetně navazujících sektorů bude podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) násobně vyšší. Tak prudkou změnu nálady vyvolala koronavirová epidemie.

V Česku ovšem prý počet profesionálních pilotů klesal už před epidemií. Na rozdíl od amatérských letců, kterých stále přibývá. Jak vlastně virus ovlivnil aeroklubový život? Jan Beran k tomu řekl: „Měsíc se nedalo létat, vzhledem k zákazu shromažďování. Jasně, v kabině je člověk sám, jde ale o všechny ty činnosti okolo. V květnu jsme mohli zase začít, ale s určitými omezeními jako jsou třeba rozestupy na ploše. Byl také omezen klubový život mimo letiště – takové ty rozbory u piva… Od června se situace vcelku vrátila do normálu. To už jsme všichni měli pořádný hlad po létání.“



Kladeňáci tedy v létě kompenzovali aviatický „absťák“ a sbírali body do individuálních a klubových žebříčků v Celostátní plachtařské soutěži, tzv CPS. Aktuálně je AK Kladno na 26. místě z celkových 73.

Jan Beran se ve druhém a třetím srpnovém týdnu zúčastnil už svého třetího juniorského MČR. Poněkud zaostal za výsledky z předchozích dvou ročníků, kdy bral shodně 14. místo – téměř přesně ve středu plachtařského „pelotonu“. Letos ale před sebou nechal celé dvě třetiny závodníků. Podobně velkorysý k soupeřům byl i měsíc předtím na MČ regionů. „Nechci se vymlouvat, ale stále ještě se seznamuji s novým letadlem. Oproti ASW 15 je ASW 19 dravější, ale hůř krouží. Je rychlejší a při vyšší rychlosti méně opadá výška. Držel jsem se v popředí, dokonce v první desítce, ale pak jsem několikrát sednul do pole. Nevýhodou bylo méně letových dní na obou soutěžích. Jinak jsem si přes léto zalétal solidně. Včetně klubového soustředění šest týdnů v zápřahu, 4500 km, 100 letových hodin. Polepšil jsem si i v CPS, kde jsem v první dvacítce ze stovky juniorů a z celkových 900 plachtařů na pomezí 250 místa,“ komentuje Beran své letošní výsledky.

Dvacetiletý kladenský letec má za sebou první ročník na strojní fakultě ČVUT. Později na inženýrském studiu se chce Beran specializovat na konstrukci letadel.

Prázdniny tradičně tráví převážně v „Tranzitu“, svém pojízdném domově. Jak říká: „V autě bydlím v posledních letech v podstatě celé léto. Objíždím soutěže, soustředění i přátelské tréninkové pobyty u kamarádů z jiných aeroklubů.“

V létě také vždy dorovnává určité dluhy vůči své další velké sportovní zálibě – lezení. Vloni v září tak strávil s partou šesti instruktorů tři týdny v Portugalsku. Samozřejmě jeli tím Tranzitem. Letos to bylo kvůli epidemii slabší – jen v červnu trocha lezení v Rakousku.

Ve výčtu sportovních aktivit Jana Berana nemůže chybět florbalový tým s příznačným názvem FBC Berani, za který hraje a jemuž předsedá. „Hrajeme ale nejnižší soutěž. Je to kondiční a vztahová věc,“ říká kladenský plachtař.

Plachtaři se občas špičkují se svými benzínem načichlými kolegy. Vše ale „v dobrém“, vždyť sám Jan Beran má „motorové září“. Tři letecké rallye za sebou, každý víkend. Nejprve Memoriál Zdeňka Běhounka v domovském aeroklubu na Kladně, pak slet československých letadel v Jihlavě a ještě jedna navigační soutěž v Jaroměři. Vše na motorovém větroni Vivat a posádku tvoří s klubovým kolegou plachtařem… „Jde v zásadě o to přesně se časově trefovat do stanovených orientačních bodů. Každá vteřina odchylky znamená trestné body. Dále se hledají objekty podle fotografií, co před nafotí pořadatelé - nádraží, kostely a podobně. Let pak končí přesným přistáním ve vymezeném prostoru - také na body,“ vysvětluje Beran principy letecké rally. To je kladenské „rodinné stříbro“, které vygenerovalo i mistry světa.

Za dva roky pořádá Česko MS juniorů v plachtění. „Letos jsem měl ambice kvalifikovat se do nároďáku, ale nevyšlo to. Ještě je šance prosadit se v příštím roce, stále je to otevřené,“ neskládá zbraně Jan Beran.

Petr Šikola

Zdroj: archiv J. Berana