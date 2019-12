„Děti vedeme ke sportovní všestrannosti, především pak k atletice - běh, skok, hod, rychlost a také obratnost jsou základy pro jednotlivé disciplíny atletiky, ale děti je velmi dobře zužitkují i v jiných sportech. I když je budou dělat třeba jen rekreačně. Nejen děti, ale také rodiče správným a pravidelným pohybem totiž mohou příznivě působit na kvalitu svého života, ale také na utužení mezilidských vztahů v rodině, když budou spolu trávit i více času - a to aktivně, sportem,“ uvádí zakladatelka klubu Lenka Samková, která sama s atletikou začala ve svém dětství v Ústí nad Labem.

„Mimo jiné pořádáme právě závody rodičů s dětmi, sportovní kempy, jezdíme na soustředění. Chceme, aby se děti sportem bavily, uměly navázat nová kamarádství. Ty mladší také potřebují vidět vzor ve starších dětech, mít možnost si s nimi popovídat – slyšet co je baví, co nebaví, jak si lze v určitých situacích poradit apod. Na naše akce zveme také známé úspěšné sportovce a to i z jiných odvětví. Pohovoří o sobě, představí svůj sport a děti si tím rozšiřují své obzory.“

Úspěšná trenérka Lenka Samková začala na střední škole hrát basketbal, kterému se závodně věnovala zhruba osm let v Hradci Králové (dnešní Lvice HK) a dokázala se svým týmem spoluhráček dokonce postoupit do I. ligy!

Kvůli zdravotním problémům musela ukončit svoji aktivní sportovní kariéru a po několika letech strávených v zahraničí se cestou osudu ocitla v Kladně, kde se posléze rozhodla jít cestou výchovy malých atletů v A.C. TEPO Kladno, kde působila 13 let.

„Odměnou mi je, když vidím na dětech zlepšení. Talent je samozřejmě fajn, píle je výborná a když se to sejde dohromady, tak je to úplně fantastické. Raduji se, když si kdokoliv z dětí zlepší svůj výkon, i když nevyhraje, neumístí se na předních příčkách v závodě, to nevadí – důležitý je ten posun, to že dítě se dokázalo pod správným vedením zlepšit! Dobře vím, že každý potřebuje individuální přístup. Děti potřebují znát své hranice, ale musí se také umět povzbudit a chválit!“ zná i možná úskalí demotivace dětí vedoucí kladenských „Lišek“.

„Když jsem zakládala před necelými třemi lety svůj klub, měla jsem podporu od Českého atletického svazu. Hodně nám to pomohlo. Zapůjčením pomůcek pro děti jsme mohli dětem vymyslet pestré tréninky, které je baví. Jsem ráda, že také město Kladno podporuje sport ve městě a nesmím zapomenout ani na Středočeský kraj. Veškerá tato podpora, včetně skvělých aktivních rodičů, to vše vede k tomu, že vím, že jsme schopni nastavit dětem správné vzorce pohybu i chování do jejich budoucích životů.“

„Mám navíc výborné trenéry a pomocníky, je na ně spolehnutí, jsme fajn parta. Jsou kvalifikovaní, vidím za nimi opravdu velký kus práce a neustále na sobě pracují. V současné době se můžeme starat už téměř o 120 dětí ve věku 5 – 14 let! V budoucnu nechci zvyšovat počet dětí, spíše si chceme udržet kvalitu tréninků. Pravidelně se účastníme také atletických krajských přeborů přípravek, ve kterých nám startují dvě družstva. V přeboru družstev mladších žákyň jsme postoupili do finále mezi sedm oddílů v kraji! Bylo to nečekané a měli jsme z toho velkou radost!“

Jitka ŠVIHÁLKOVÁ