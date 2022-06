Kladenský bodybuilder Tomáš Mach prožívá své zatím nejlepší soutěžní období. Jednadvacet let po debutu na českém šampionátu juniorů o sobě nyní čerstvý čtyřicátník dal premiérově vědět v nejmladší veteránské kategorii. Dnes je, věřme že dočasně, pomyslným „posledním mohykánem“, který ještě vozí kulturistické cenné kovy do Kladna.

Letošní sezónu parádně odstartoval koncem dubna vítězstvím na Mistrovství ČR v Kunovicích. Mezi českou elitou triumfoval po dvou letech, když vloni na něj zbyl jen bronz. Kromě zlata ve své kategorii získal mezi veterány i absolutní vítězství. Ke svému republikovému startu dodává: „Cítil jsem se opravdu dobře a věřím, že bych se neztratil ani v mužské kategorii. Jenže na republice jsem nastoupit zároveň za chlapy a veterány nemohl. Podmínkou je totiž předchozí účast na mistrovství Čech. Dříve to bylo přísnější, bylo nutné se umístit do 6. místa. Kvůli úbytku závodníků se pravidla později změkčila. A tak se na MČR dostali třeba dva závodníci vcelku bez formy, zatímco já v dobré kondici ne. Spoléhal jsem na výjimku, ale nedostal jsem ji," mrzelo ho.

Počátkem května reprezentoval českou kulturistiku na mistrovství Evropy ve španělské Santa Susanně, odkud členové výpravy přivezli sedmnáct medailí, z toho pět zlatých. Tomáš Mach mezi nimi nebyl, skončil těsně pod stupni vítězů. Stejně jako v roce 2007 v Ázerbájdžánu v kategorii klasické kulturistiky a v roce 2010 v Maastrichtu v kulturistice mužů nad 100 kg. „To hodnotím jako neúspěch, čekal jsem to lepší, formu jsem na to měl, i když jsem si vědom rezerv,“ říká a dodává: „Dějiště je to příjemné, hotel u moře, kvalitní jídlo - oni tam už vědí, co máme my kulturisté rádi. Je to soutěž s aspektem dovolené u moře. Ovšem dovolené, kterou si platíme sami. Od svazu jsme dostali jen reprezentační oblečení, letenka a ubytování jsou na závodnících. Přes nesporné úspěchy jsme z hlediska státní podpory popelkou. A oproti minulosti i stranou mediálního zájmu. Je to určitě výzva pro nově zvolené vedení svazu.“

Chuť si Tomáš Mach spravil 21. května v pražském hotelu Hilton na prestižní mezinárodní soutěži Mr. Universe. Ta patří spolu s profesionální Mr. Olympia mezi nejtradičnější brandy bodybuildingu. Jak sám říká: „Po Evropě jsem zamakal. S trenérem jsme upravili jídelníček a přitvrdili. Vylepšil jsem, co se dalo, a výsledkem byla životní forma. Porazil jsem výborného Slováka Jozefa Greguše i mistra Evropy Borise Paloviče, který tentokrát skončil třetí. V absolutce pak Poláka Slawomira Szafranskiho. Zde už jsem mohl nastoupit i mezi muži a v kategorii do 100 kil jsem získal bronz. Vítěz Martin Horký je obrovský talent. V Hiltonu jsem chtěl jsem aspoň jedno vítězství a čekal úspěch spíš v té stovce, než v Masters. Určitě se ale nezlobím, že to dopadlo opačně, jsem maximálně spokojen,“ vypráví kladenský šampion.

Ten trénuje pod dohledem trenéra Lukáše Osladila se sparingpartnerem Ondřejem Malíkem převážně v místním klubu Clever Fit. Jarní část sezóny dopadla parádně, ale Tomáš Mach se už dívá dopředu: „Kromě medailí jsem vyhrál i profesionální kartu, ale ještě ji nevyužiju. Na podzim chci zabojovat na mistrovství světa Masters, bude se konat zase v Santa Susanně, kde už to znám. To je moje priorita a podle situace k tomu ještě absolvuji nějaké pohárové soutěže.“

Petr ŠIKOLA