A přidává ještě jednu historku. „Následně se ukázalo, že tátův úplně první fichtl se taky jmenoval Arnošt. No a tak o názvu nového vozu bylo rázem rozhodnuto,“ dodává Macík s úsměvem.

To bylo s dřívějším typem vozu, nazývaném Karel. „Ten je nyní stoprocentně připravený,“ dodal řidič. A jak je to tedy s pojmenováváním jeho aut?

„Na to se mě zeptejte, až se vrátíme z Maroka. Uvidí se, jak to tam dopadne, ale nic nás k tomu netlačí,“ přemítá Macík, který na Rallye Dakar 2021 vybojoval celkově čtvrtou pozici a vyhrál tři etapy.

… se nedá vyloučit, že by nová zbraň Big Shock! Racingu mohla být k dispozici už pro nejbližší Dakar v Saúdské Arábii.

Osobitá stavba vozu vznikla na základě dvacetiletých konstrukčních zkušeností Martina Macíka staršího a otiskly se v ní úspěchy i omyly předchozích generací sedlčanských kamionů. Arnošt by se měl stát nejrychlejším, nejobratnějším a nejodolnějším závodním vozem stáje.

„Těšíme se na další závod, ale současně potřebujeme odhalit Arnoštovy případné slabiny, to je hlavní důvod naší účasti,“ pokračuje pilot, který se na severozápad Afriky vypraví v tradiční sestavě s navigátorem Františkem Tomáškem a mechanikem Davidem Švandou.

A jak bývá u Macíků běžné, nejedná se o anonymní vůz. Dostal jméno Arnošt, ale k tomu se ještě dostaneme. „Je to úplně nové auto a Maroko bereme jako trénink na Dakar. Ale počítáme, že se může stát cokoliv. Arnošt projde největší možnou zátěží,“ říká Martin Macík o dálkové soutěži, která se jede od 7. do 13. října.

Dakarská stáj Big Shock! Racing nenechává nic náhodě. Do startu Rallye Dakar 2022 zbývají tři měsíce a přípravy pod dohledem bosse Martina Macíka staršího na novou výzvu finišují.

