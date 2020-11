Postaví osvědčenou posádku v čele s Martinem Macíkem, který usedne za volant kamionu Iveco, jemuž se v týmu familiárně nazývá Karel. „Pokusíme se zlepšit páté místo z předchozího ročníku,“ vyhlásil Macík.

Sezona před Dakarem se scvrkla do dvou rallye v Polsku. Všechno ostatní se kvůli covidu nejelo. „Tedy až na Andaluzii, ale tam jsme nemohli, protože nebyla vypsána kategorie kamionů. A když organizátoři odvolali i soutěž v Tunisku, odpadla jediná možnost, jak vyzkoušet v létě namontovanou automatickou převodovku v písku,“ líčil řidič kamionu.

VŠUDE KAM PŘIJEL, PRŠELO

Trénoval proto i s buginou side by side. „V kamionu jsem jezdil u nás v Kotlině s fanoušky, pak v Milovicích a ještě na jedné motokrosové trati. Letos mě ale pronásledoval jeden holý fakt: kamkoliv jsem přijel, všude pršelo. Takže mám toho najeto hodně na bahně a automat fungoval výborně,“ pochvaloval si. S novou technikou se sžil a jízda se oproti časům s manuální převodovkou zrychlila.

„Z jízdy nejsem tolik unavený. S volnou rukou mám větší prostor přemýšlet, co dělat s volantem. Sice mi někdy chybí podřazení, auto není pokaždé vytočené, jak bych chtěl, ale když se dostanu do problémů, držím volant oběma rukama. Automatická převodovka mi dovolí si s autem víc hrát a líp ho ovládat. Mám na to víc času, než když jsem stíhal řadicí páku a tři pedály.“

RUSOVÉ BUDOU MÍT VÝHODU, ALE NEBOJÍ SE

Na druhou stranu to přináší i nevýhody. „Nevím, jestli bychom v Polsku s manuálem zapadli. Automat v tu chvíli neví, co zařadit, a než to vyhodnotí, zůstali jsme viset,“ pokračoval.

Je zřejmé, že letos toho nikdo z konkurence kvůli anticovidovým opatřením moc nenajezdil. „Doufám,“ pousmál se s konstatováním, že Rusové jezdí vždycky celý rok. „Budou mít zase navrch. Tak to prostě je. Ale půdu po nich, bát se nebudu,“ pravil bojovně.

Vzhledem ke zmíněným okolnostem ale prý natočil docela dost kilometrů. Akorát to není v terénech, jaké by si představoval. „Chybí mi hlavně poušť a duny. Sice jsem to od ledna nezapomněl, ale tisícovka kilometrů v písku by se mi hodila. Pak bych si troufnul říct, že mám na další Dakar dostatečný trénink,“ pokračoval.

„I tak jsme s autem udělali obrovský posun dopředu. Na závodech a testech v Polsku byl s námi jednak motorář, ale člověk zvlášť na tlumiče i převodovku. Možná to navenek nevypadá jako kdovíjaká změna, ale pro fungování týmu je to strašně důležité,“ pochvaloval si.

TESTY I OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE

Minulý týden se tým seznámil s bezpečnostními pokyny na Dakar 2021. Mimo jiné potvrzují, že nejnáročnější motoristický závod světa odstartuje v neděli 3. ledna ze saúdskoarabské Džiddy.

Soutěž budou doprovázet přísnější bezpečnostní opatření, která mají účastníkům dakarského konvoje zaručit dostatečnou ochranu před nákazou covid-19. Po negativním výsledku mají členové týmu volný přístup do dakarského bivaku. V něm bude striktně vyžadováno dodržování hygienických pravidel. Samozřejmostí bude nošení roušek, dodržování odstupů a pravidelné dezinfekce.

Mezi povinné náležitosti patří omezení sociálních kontaktů dva týdny před odletem a negativní PCR test provedený maximálně 48 dny před vstupem do Džiddy. Podmínkou účasti je i očkování proti chřipce. Organizátoři navíc doporučují podstoupit další test týden před cestou do Saúdské Arábie.

JAK TO BUDE S NÁHRADNÍKY?

Mezi další doporučení patří zajištění náhradníků v rámci doprovodného týmu, kteří budou schopní v případě potřeby zaskočit, pokud by se u někoho objevil pozitivní test. „To si moc nedokážu představit. Nevím, kdo by mohl naskočit místo mě nebo navigátora Franty Tomáška,“ kroutil hlavou Macík.

„Konec roku budeme všichni trávit jen s nejbližší rodinou. Už od 15. prosince bychom měli omezit kontakty s dalšími lidmi. Snad to psychicky zvládneme. Ale alespoň si užijeme rodiny a Vánoce,“ dodává.