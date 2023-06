/OBRAZEM/ Na víkendové mistrovství Evropy konaném v Praze se tradičně dařilo dívkám z kladenských klubů. V poslední době hodně úspěšný MK Kladno trenérek Michaely Diviš a Sabiny Škrabské získal tři stříbrné medaile a těší se na bohatý podzim. Tam totiž sám uspořádá mistrovství republiky a pak se jeho závodnice budou v Belgii ucházet o světové kovy při MS.

MK Kladno a jeho úspěšné týmy na mistrovství Evropy 2023 v Praze: kadetky Fitness předvedly sestavu Divoký západ | Foto: MK Kladno

Sportovní klub MK Kladno měl na Mistrovství Evropy 2023 velké zastoupení a kvalitní výkony svěřenců si zasloužily krásná umístění a ocenění.

Největší konkurence je tradičně mezi jednotlivkyněmi, což nemusí řešit Natálie Šolínová. Ve špičce je už delší čas a v Praze potvrdila, že v přípravě dře dál naplno a talent jí nechyběl nikdy. Získala za druhé místo titul 1. vicemistryně Evropy v kategorii singl junior (13-15 let) a na podzim bude určitě zářit také.

Stříbrnou medaili ve sportovním aerobiku vybojovalo i trio MK Kladno v kategorii youth (16-18 let) ve složení Johana Neumannová, Ema Klucová a Adéla Veselá.

Bronz pro holčiny. Horor z autobusu rychle vydýchaly a do finále chyběl kousíček

A do třetice stříbro a titul 1.vicemistryně Evropy - ten vybojoval také juniorský Fitness tým petite. Skladbu s názvem Mamma Mia předvedly sálu Erika Hadrbolcová, Natálie Šolínová, Ema Klucová, Johana Neumannová a Adéla Veselá.

Těsně za medailovými posty, čtvrté, skončily kadetky (11-13 let) v kategorii fitness tým petite. Ty cvičily pořádně ostře, jejich skladba se totiž jmenuje Divoký západ. Sestavu tvoří Johana Křikavová, Anna Opltová, Lucie Mikovcová, Simona Brázdilová a Tereza Junková.

Všechna děvčata trénují pod vedením už zmíněného dua Michaela Diviš a Sabina Škrabská, které mají na úspěchu MK velký podíl. "Jsem na nás na všechny moc pyšná. Naše svěřenkyně bojovaly až do poslední chvíle a nic neponechaly náhodě. Chci moc poděkovat i všem rodičům, že podporují děti v tom, co mají rádi a co je baví. Teď nás čeká zasloužený odpočinek, ale těšíme se na podzim," hodnotila Michaela Diviš.

Doplňme, že MČR uspořádá MK Kladno v kladenské sportovní hale 14.-15. října a následně ho v termínu 26.-28. října čeká výjezd na mistrovství světa do belgického Gentu, kam už se nyní nominovaly.