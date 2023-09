/FOTO, VIDEO/ Hodně podobný byl sobotní 22. ročník Kladenského maratonu tomu z předchozího roku. Na Sletišti triumfovali stejní vytrvalci jako loni. Vítězství ve slunečném počasí obhájili Lenka Koubková a Karel Splítek. I pro druhé místo mezi muži si doběhl jako v roce 2022 kladenský chodec Vít Hlaváč.

22. ročník Kladenského maratonu / 16. 9. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Možná ještě větší aplaus než nejrychlejší maratonci sklidily kladenské legendy. Josef Beránek si připsal další zářez na pažbě, když doběhl do cíle všech dosavadních Kladenských maratonů. Hana Breburdová zase v Kladně odběhla třístý maraton v kariéře.

Karel Splítek byl spokojený hlavně s obhajobou. „Mám z toho radost, i když čas je spíš průměrný,“ zmínil pražský vytrvalec výkon 2:32:19. „V první půlce jsme šli spolu s Vítkem takřka bok po boku. Myslím, že jsem držel stejné tempo, ale on pak začal odpadat. Druhou polovinu jsem si už diktoval sám.“

Zdroj: Bohumil Kučera, Rudolf Muzika

Jeho osobní rekord je zhruba o čtyři minuty rychlejší. Nadcházející neděli poběží prestižní maraton v Berlíně, ale vzhledem ke krátké době mezi oběma starty, nebude v místě, kde padají světové rekordy, usilovat o zlepšení svého maxima. „Budu si to tam chtít užít. Panuje tam skvělá atmosféra,“ usmál se.

Hlaváč letos vytuhl o pět kilometrů dřív

Olympionik Vít Hlaváč proběhl cílem o 5:50 minuty později. „Stejně jako v každém závodě jsem si i tady hrábl. Když mi Karel na třicítce utekl, snažil jsem nezpomalit, ale hrozně jsem vytuhl. Úplně mě to se střelilo a posledních dvanáct kilometrů to byl spíš klus než závod. Bylo to podobné jako loni, ale to jsem s ním vydržel o pět kilometrů déle,“ poznamenal chodec.

Po deseti letech se na startu objevil Mulugeta Serbessa. Běžec, který Kladenský maraton šestkrát vyhrál a časem 2:27:30 drží traťový rekord. Jenže je to už docela dávno. Vytrvalec původem z Etiopie, jemuž se podle postavy afrického studenta ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze, říká Mireček, v Česku vystudoval medicínu a v Týně nad Vltavou má ortopedickou praxi.

I ve dvaapadesáti letech na Sletišti a v lesoparku Lapák však dokazoval, že je pořád výborným maratoncem. Díky času 2:49:13 doběhl celkově čtvrtý, ovládl kategorii nad 50 let a vytvořil v ní traťový rekord. „Před týdnem jsem běžel maraton v Ostravě, takže to bylo trochu cítit,“ usmíval se. „Před tím jsem osm let neběhal. Loni jsem se vrátil, a tak to znovu zkouším,“ dodal.