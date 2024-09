Na start hlavního závodu se postavili běžci šesti národností (ČR, Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko a Itálie), kteří se vydali na trochu pozměněnou trasu, i když základ vedl nadále lesoparkem Lapák. „Nová trasa se osvědčila, vše proběhlo bez problémů a běžci si ji po závodě většinou pochvalovali,“ hlásil šéf Kladenského maratonu Pavel Žlábek a vítěz závod Karel Splítek přidal svůj postřeh. „Na předchozí trati se mi líbilo, že jsme se víc potkávali s ostatními závodníky, tohle zase bylo bezpečnější. Každá trať má něco pro sebe,“ prohlásil pětatřicetiletý běžec.

Ten vyhrál v čase 2:44,31 už potřetí v řadě, získal tak zlatý hattrick. Přiznal, že hlavně kvůli tomu do Kladna dorazil. „Myslel jsem na hattrick od půlky závodu, ale bylo to náročné. Letos to bylo jiné, jsem po zranění a do poslední chvíle jsem nevěděl, zda mám nastoupit. Nakonec jsem to zkusil a vyšlo to,“ byl rád.

Na trati se ho nejdéle držel legendární Mulugeta Serbessa, dnes padesátník, ale jinak pořád ještě držitel rekordu Kladenského maratonu. Nakonec ho Splítek setřásl.

„Já bych neřekl, že jsem se urval, spíš jsem držel pořád stejné tempo a on pak zpomalil. Ale tím, jak jsem zůstal sám, začal jsem zpomalovat také a to pokračovalo až do cíle. Ke konci už jsem se otáčel za sebe, jestli se Mireček nějak nesebere a nedohání mě,“ usmál se Karel Splítek, který ale s legendárním Serbessou chvíli na trati povídal a oceňuje jeho výkonnost. „Klobouk dolů, jak ve svém věku běhá.“

V ženách svým vítězstvím udělala radost domácím členka pořádajícího Maraton klubu Kladno Soňa Rybáčková (3:16,04). Také v krajském přeboru dominovali běžci a běžkyně MK Kladno, když kompletně obsadili stupně vítězů.

Zvláštní zmínku zaslouží Josef Beránek. Další borec MK Kladno opět doběhl maratónský závod a je tak stále jediným běžcem, který dokončil všechny ročníky tohoto závodu.

Ten si tradičně užily rovněž děti, pro které klub připravil řadu jednotlivých závodů. Kromě pohybu a další zábavy dostaly také limču, koblihy, v permanentním obložení až do konce hlavního závodu byl skákací hrad. „Nejrychlejším jsme předali diplomy, věcné ceny a dorty - jen jsme jim zapomněli předat připravené medaile, tímto se jim omlouváme,“ usmál se Pavel Žlábek a možná tedy bude muset realizovat hlášku ze slavného českého bijáku: Děti, my Vám ty medaile přivezeme!“

Šéf závodu za klub nezapomněl poděkovat nejen všem zúčastněným závodníkům, ale také všem dobrovolníkům (dorazilo jich skoro 40), dále Sportovním areálům města Kladna za poskytnutí zázemí a předsedovi AC TEPO Kladno Jiřímu Klesnilovi za perfektní servis.