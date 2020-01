„V Kladně se hraje II. liga, okresní a krajské soutěže. Návštěvnost na zápasech z řad veřejnosti není ale téměř žádná. A ani v minulosti, když se první liga v Kladně hrála, tak se lidé podívat nepřišli. A to je škoda. Je zapotřebí o tenise více mluvit. Divácká kulisa dělá při zápasech divy. To určitě znají všichni sportovci.“

V kladenském klubu Tennis Academy Maršoun mají více holek než kluků. Marek Maršoun míní, že v Kladně si dívky ze sportů vyberou především aerobik a pak je veliký zájem právě o tenis.

Bráchové Lukáš a Marek s tátou Lubošem, bývalým volejbalovým reprezentantem. Foto: archiv M. Maršouna

Marek je stále aktivním hráčem a podle něj jsou kurty stále plné. „Tenis šel hodně nahoru, je to známka toho, že zájem o sport všeobecně stoupá a tenis si drží přední pozice. Velký důraz klademe na správnou sportovní výchovu dětí, pro které je důležitá pohybová všestrannost a především si užívat dětství. Děti jsou často nesmyslně tlačeny do věcí, které jsou přes jejich možnosti – třeba i ze strany rodičů. Když si pak třeba v deseti letech řeknou, že chtějí opravdu hrát tenis, že to myslí s tímto sportem vážně, tak ano, pak se mají soustředit na jeden konkrétní sport a dělat pro něj maximum,“ myslí si kladenský trenér.

Marek se svým týmem vymýšlí pro děti nejrůznější věci – pořádají kempy, spoustu akcí i mimo tenis. Jejich akademie je zapojena do celorepublikového projektu Děti na startu, navštěvují školky, spolupracují i s jinými tenisovými kluby (TK Kročehlavy). „Vše je o nápadech, o zájmu a chuti se dětem věnovat. Je zapotřebí jim sport zpestřit,“ uvádí úspěšný trenér, který je současně učitelem tělesné výchovy na Střední škole služeb a řemesel Stochov.

Markův starší bratr Lukáš (mistr ČR v tenise ve všech věkových kategorií od ml. žáků až po dospělé, vítěz prestižní Pardubické juniorky v dorostu) je momentálně trenérem v Německu, kde má svoji vlastní tenisovou akademii. Z toho samozřejmě plyne navazující spolupráce mezi oběma kluby a vzájemné výměnné pobyty či kempy pro děti.

Marka i Lukáše přivedl k tenisu jejich otec Luboš Maršoun (extraligový hráč volejbalu, reprezentant ČR). „Zkoušeli jsme nejdříve s bratrem samozřejmě volejbal, pak nás ale táta vytrénoval oba v tenise. Bratra dovedl k titulu mistra republiky a mě tak, že nyní mám vlastní akademii, za což jsem rád. Když se pak někdo ozve s tím, že by chtěl, abych právě já byl jeho trenérem, tak to je pro mě odměnou za všechno úsilí, které do rozvoje sportu u dětí dává,“ zakončil Marek Maršoun.

Jitka ŠVIHÁLKOVÁ