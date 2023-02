Mužský na 5000 metrů opanoval Vít Hlaváč. Pro zlato si došel s dostatečným náskokem v čase 20:17,63. Doma se přitom objevil mezi dvěma soustředěními. Před týdnem se vrátil z Kypru a nyní už je zase v Jihoafrické republice.

„Od začátku jsem navyšoval náskok, takže pro mě nebylo těžké vyhrát. Spíš to byl boj s časem. Stejně jako loni jsem ho chtěl stlačit pod dvacet minut, ale to se mi nepovedlo. Nebyl jsem ve správné pohodě. Připadal jsem si z tréninku nějak ztuhlý,“ říkal Hlaváč na svazovém webu. „Taky jsem se trochu pral s chodeckou technikou v klopených zatáčkách. Na to nemám natrénováno,“ krčil rameny olympionik a účastník šampionátů.

Halovému sedmiboji kraloval Kopecký. Domácí titul vybojoval po třech letech

Závody v hale však považuje za vítané zpestření zimního tréninku. „Příprava je dlouhá a sezona začíná docela brzo jarními mistráky. Hala je pro mě skvělý rychlostní testík. Mám to rád,“ zmínil český reprezentant.

Další trénink bude cílit na mezinárodní mítink ve slovenských Dudincích, v jehož rámci se 25. března uskuteční mistrovství ČR na 35 kilometrů. „Tam bych chtěl minimálně překonat potvrzovací limit českého svazu na mistrovství světa v Budapešti. Dostat se tam je můj hlavní cíl pro tuto sezonu,“ dodal Hlaváč.

V závodě žen na trati 3000 metrů vybojovala stříbrnou medaili jeho sestra Klára Hlaváčová. Vytvořila si při tom osobní rekord 15:27,69.