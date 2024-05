Autoklub v AČR Slaný pro příznivce ploché dráhy připravil na sobotu 18. května celodenní sportovní program. Hlavním mítinkem je 24. ročník Memoriálu Antonína Vildeho, který startuje v 15:00 hodin, současně s tímto závodem se pojedetaké mistrovský mítink juniorů v kategorii do 125 ccm na klasické dráze. Mladé naděje budou soutěžit rovněž dopoledne v MČR na krátké dráze.

Další parádní závod na ploché dráze ve Slaném se odehraje v sobotu, Memoriál Antonína Vildeho | Foto: Foto: Jitka Krňanská

Tradiční slánský PRO - TEC Speedway Meeting Memoriál Antonína Vildeho je uspořádán jako závod dvojic, sedm párů startuje v 21 jízdách a pro pořadatele z AK Slaný by to měla být i prověrka před Finále OPEN MČR dvojic. To je naplánováno na 19. června a pojede se jako Pohár starosty Královského města Slaný Martina Hrabánka.

Manažeři jednotlivých týmů nahlásili na sobotní mítink velmi zajímavé sestavy. SC Interteam vyšle do bojů Jana Macka a společně s ním bude startovat slovenský plošinář Jakub Valkovič. Barvy KP PD Třebusice reprezentují Hynek Štichauer a po

jeho boku zasáhne do závodu nestor české ploché dráhy Jaroslav Petrák. Juniorský tým Jan Jeníček - Jaroslav Vaníček bude startovat pod názvem KPPD Junior Team a všechny tyto tři páry mají pojítko na třebusického podnikatele Vladimíra Vopata, která podporuje plochou dráhu dlouhodobě.

Tradičním účastníkem je rovněž Smestav Speedway Team vedený Radkem Smetanou, jehož vesty jako v minulém roce obléknou Ondřej Smetana a Eduard Krčmář.

Nováčky memoriálu budou jezdci PK Plzeň, Nahrazují AK Divišov, neboť klub od bájné hory Blaník má své jezdce v jiných sestavách nebo mají zdravotní problémy. Manager plzeňských plošinářů Karel Kadlec bude mít k dispozici stále se

lepšícího Štěpána Melče a jeho kolegou bude buď Matěj Frýza, nebo polský jezdec Kacper Szopa, ten má o start ve Slaném velký zájem.

Slánský AK dá příležitost juniorské dvojici Bruno Belan - Jan Hlačina, oba se na spolupráci vzájemně domluvili a je předpoklad, že se jejich výkon přenese i na ovál a vše bude ku prospěch obou dvou. Bruno Belan v sobotním (11.5.) mistrovském závodě juniorů v Divišově předvedl velmi dobrý výkon a snad před domácím publikem předvede, že jeho výkonnost jde postupně vzhůru.

PRO - TEC Speedway Klub Miletice musel zásadně oproti minulým ročníkům změnit svoji sestavu, silné duo Josef Franc - Petr Chlupáč je nahrazeno méně zkušenou dvojicí Matic Ivačič - Matouš Kameník. Josef Franc v letošní sezoně se chce výhradně soustředit na dlouhou plochou dráhu, bohužel minulý týden měl při tréninku pád a i kdyby si chtěl zavzpomínat na časy na krátké dráze, tak zranění ho vyřadilo mimo hru. Petr Chlupáč již ukončil svoji úspěšnou sportovní karieru, a tak

bylo nutné přistoupit na složení nové dvojice. Volba padla na odchovance divišovského AK Matouše Kameníka a ostříleného Slovince Matice Ivačiče, který v minulosti v Extralize hájil i barvy AK Slaný a slánský manažer Milan Mach doporučil tohoto jezdce týmu hlavního sponzora mítinku.

Program :

10:00 hod. OMA CZ Mistrovství ČR 125 ccm krátká dráha

15:00 hod. OMA CZ Mistrovství ČR ccm klasická dráha

15:00 hod. PRO - TEC Speedway Meeting Memoriál Antonína Vildeho.

Novinkou pro diváky kteří si na pokladně zakoupí vstupenku bude dárek v podobě Energy Speed Drinku, tím společnost PRO -TEC chce vyjádří další podporu slánskému klubu.

Do ochozů slánského plochodrážního stadionu co nejsrdečněji zve pořadatel Autoklub v AČR Slaný. Mládež do 15 let má vstup zdarma.

Antonín VILDE