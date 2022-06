Prvním závodem programu bude Přebor ČR jednotlivců a současně se do akce dostanou i nejmladší naděje plochodrážního sportu v kubatuře do 125 ccm, ty vybojují další závod mistrovství ČR na klasické dráze.

Odpoledne od 17:00 hodin přijde na řadu 22. ročník Memoriálu Antonína Vildeho na počest bývalého skvělého slánského závodníka. Divákům by se mělo představit osm párů rozdělených do dvou kvalifikačních skupin tak, jako v předešlých ročnících než tento tradiční slánský závod v roce 2020 zastavila pandemie Covid 19. Naposledy se tak závodilo v roce 2019t.

Startovní listina nabízí poměrně zajímavé jména. Diváci uvidí dva letošní vicemistry světa na dlouhé ploché dráze Josefa France a Hynka Štichauera, účastníka Speedway Grand Prix 2 Daniela Klímu, zajímavý je start mistra ČR dvojic 2021 Ondřeje Smetany, jenž sice přerušil sportovní karieru, ale vzhledem k tomu, že tento závod třikrát vyhrál, tak neodmítl startovat. Po jeho boku nastoupí mistr ČR 2020 - slánský Eduard Krčmář.

Slanému skvěle pálí gólmani, teď čeká staré pasty rozdělení cen

Slovenskou speedway bude zastupovat Jakub Valkovič, který ještě před dvěma roky figuroval na slánské extraligová soupisce. Na té je pro změnu je nadějný junior Matouš Kameník. Slánský klub bude mít v závodě Bruna Belana, Patrika Linharta, Vojtěcha Zamazala a polského jezdce Tomasze Orwata. Chybět nebude ani ikona české ploché dráhy, pardubický Jaroslav Petrák.

Startovní listina se postupně doplňuje a některá zajímavá jména se musela na poslední chvíli škrtnout. To byl případ Jana Kvěcha a Petra Chlupáče, které čekají v Polsku ligové závody. Další jezdci jsou bohužel zraněni, to je případ Jaroslava Vaníčka, Jana Jeníčka a Pavla Kuchaře, jenž je po úrazu obratlů. První dva by se však mohli dát zdravotně do stavu, kdy by byli schopni závodit.

Zajímavé bude sledovat souboje slánských týmů a dvojic slánského venkova Třebusic a Miletic. Hlavním sponzorem závodu je tradičně společnost PRO - TEC ČR která Memoriál Antonína Vildeho nepřetržitě podporuje od r.2005 díky pochopení pana Jiřího Beránka který má výhradní zastoupení pro Českou republiku.

Prozatímní sestavy PRO - TEC Memoriál Antonína Vildeho

SMESTAV Speedway Team : Ondřej Smetana - Eduard Krčmář

AK Slaný I : Bruno Belan - Tomasz Orwat

SC INTERTEAM : Jakub Valkovič - Daniel Klíma

AK Slaný II. : Patrik Linhart - ?

PRO TEC SK Miletice : Josef Franc - Matouš Kameník

KSPD Berani Třebusice : Hynek Štichauer : Jaroslav Petrák

SCM AČR Slaný : Vojtěch Zamazal : ?

ČR U 19 : Matěj Frýza : ?

Celý sobotní program má následující podobu:

10: 00 hod. : Přebor ČR / Pohár AČR jednotlivců + OMA CZ MČR 125 ccm - juniorů.

17:00 hod. : PRO -TEC Memoriál A.Vildeho + OMA CZ MČR 250 ccm - juniorů.

Maskoti, pozor! Chystá se pro vás speciální kurz