Hned pětice hráčů dostala možnost vyzkoušet si, jaké to je podvolit se drobnému hazardu. Ve středu večer usedli k herním stolům a na možnost měli si vyzkoušet ruletu, blackjack, poker nebo automaty. „Jsem rád ze jsem si to mohl zkusit a bavilo mě to, i když jsem nevyhrál žádný jackpot,“ uvedl blokař Petr Špulák, který v loňské sezoně patřil mezi nejlepší a v kasinu ho bavily nejvíce ruleta a blackjack.

„Akce v kasinu byla super, mile mě to překvapilo, o to víc jsem rád, že spolupráce klubu a Rebuy Stars nadále pokračuje. Bylo to milé zpříjemnění večera. A tímto bychom chtěl poděkovat za pozvání,“ uvedl slovenský blokař Lukáš Kyjanica, který si stejně jako jeho spoluhráč vyzkoušel obě hry.

Oba hráči se ale shodly, že tomuto druhu zábavy se raději vyhnou. „Občas mám trošku nervy, takže to nebude nic pro mě, ale naštěstí to nebyli moje peníze takže jsem to tak neprožíval,“ usmíval se Špulák. „Bylo fajn si vyzkoušet i tuto zkušenost do života, aspoň vím, že se to nevyplatí a ani to k životu nepotřebuji,“ přidal se Kyjanica. Kromě nich se v kasinu objevili i další hráči Tomáš Kunc, Josef Vostárek, Tomáš Kunc, kondiční trenér Michal Myškovský, generální koordinátorka Anna Earl a samozřejmě také majitel klubu Milan Fortuník.

Šéf Orlů se následně v kasinu domluvil na další spolupráci s Rebuy Stars, kde podepsal novou smlouvu s marketingovým zástupcem kasina Michalem Krčmářem. „Když jsme před několika roky vstupovali do volejbalu v Kladně, šli jsme do neznáma. Dnes víme, že to byl správný krok. Kladenský klub Milana Fortuníka má velmi početnou základnu jak hráčskou, tak fanouškovskou. Po hokeji je volejbal v Kladně druhý nejpopulárnější sport. A úspěšný!“ komentoval Michal Krčmář důvody nové sponzorské smlouvy.

„Po městu je právě kasino Rebuy Stars nejvýznamnějším podporovatelem volejbalu v Kladně. Díky jeho pomoci můžeme mít silný extraligový tým,“ vrátil sponzorovi kompliment Milan Fortuník.