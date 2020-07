Mílař Klesnil házel oštěpem! A v šedesáti letech získal extraligový bod

Pokud jste sledovali vrcholné české atletické podniky před čtyřiceti nebo třiceti roky, pak vás asi nemohlo překvapit, že na dráze bojuje o medaile či body kladenský běžecký vytrvalec Jiří Klesnil. Co ale šokovalo o víkendu při první extralize družstev ročníku 2020, bylo stejné jméno na listině závodu oštěpařů. Šedesátník Klesnil se do něj zapojil bez bázně a hany a získal pro AC Tepo Kladno tři body za poslední, osmé místo.

Jiří Klesnil závodil na Julisce mnohokrát, ale že to bude v oštěpu a v šedesáti letech, to asi netušil ani on sám. | Foto: sportmix.cz