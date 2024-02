Volejbalisté Ústí nad Labem pořádně zamotali hlavu favorizovanému Kladnu. Orli doma vedli v pohodě 2:0, místo selanky však připravili svým fanouškům nečekanou zápletku a nakonec byli moc rádi za výhru 3:2.

Kladno Volejbal cz - VK Ústí nad Labem 3:2, EL Volejbalu 21. 2. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

Bod z tie breaku pro ně může mít v konečném důsledku velký význam při hájení druhé příčky po základní části. Do jejího konce schází dvě kola. Kladno hraje ve čtvrtek v Liberci a hned v sobotu hostí Příbram.

Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášený kladenský nahrávač José Neves. "Je příjemné dostat takové ocenění, ale důležitější je, že jsme vyhráli," podotkl portugalský reprezentant a zkusil vysvětlit, co se s jeho týmem stalo od třetího setu, který začali stavem 1:4.

Od té chvíle měli Severočeši navrch, byť museli čelit dvěma mečbolům. "Soupeř to té doby nepodával dobře, zatímco my jsme je servisem odtlačili od sítě, takže to měli těžké. Pak se jim začalo dařit na servisu a naše hra upadala," řekl a litoval, že nedokázali navázat na první dva sety.

Zápas tak dospěl do tie breaku. Neves mínil, že rozhodujícím faktorem byl výkon kapitána Adama Zajíčka, který do utkání po zranění průběžně naskakoval. "Přinesl úplně novou energii a dal tým dohromady," uvedl nahrávač Kladna.

Před utkáním se loučil s kladenský dresem Tomáš Hýský. Smečař, jenž nedávno odešel posílit právě Ústí. Na Kladně se s ním vedení klubu rozloučilo, stejně jako diváci, pro které zůstane Králem Kladna nadále.

V jeho případě platí: Jednou Orel, navždy Orel. "Neumím popsat, co se mnou dělalo, když se se mnou všichni loučili. V Ústí se cítím skvěle, ale doma jsem na Kladně. Tady jsem s volejbalem začínal. Smekám před diváky, co tady převádějí a jak jsou věrní kladenskému týmu," prohlásil autor dvanácti bodů, jenž na začátku utkání nepotěšil diváky esem.

Za získaný bod jsou šťastni, ale pochopitelně ještě víc by je potěšili dva. "Během prvního a druhého setu ne, protože to byla z naší strany klasická gulášovka. Od třetího setu z nás spadla svazující nervozita," řekl s tím, že si v utkání dávají malé krátkodobé cíle, které se jim od třetího setu dařilo plnit.

Hosté na Kladně potvrdili dobré výsledky z poslední doby. "Jdeme tomu naproti a štěstí se k nám začalo konečně přiklánět," podotkl s úsměvem borec, jenž předtím čelil velkému zájmu fanoušků o autogram a společnou fotografii.

Kladno - Ústí n. L. 3:2 (16, 13, -27, -17, 11).

Esa: 11:3. Bloky: 16:12. Diváci: 700. Čas: 126 minut.

Kladno: Kyjanica (13), Graham (7), Platačs (26), Seppänen (16), Gonçalves (9), Neves (4), libero Fernández. Střídali: Zajíček (3), Villarreal (1), Čeketa (2), Imamura (3).