"Byla to dobrá sezona. Škoda jen, že závodů bylo kvůli covidu pouze patnáct,"posteskl si pětadvacetiletý závodník a podotkl, že v minulosti dokázal za sezonu odjet i šedesát podniků. Bylo to v době, kdy jezdil juniorské a seniorské závody.

Letos nečeká, že by situace měla být lepší. Byl by spokojený s alespoň dvacítkou. "Spíš se obávám, že to bude ještě horší než loni. Třeba v úterý jsme měli mít v Praze první ligu a v pondělí večer nám ji zrušili," uvedl a dodal, že problém byl v covidových testech. Původně měl stačit antigenní a nakonec byl požadovaný PCR.

Náladu mu loni trošku pokazila extraliga družstev, v které Slánští sahali po čtvrtém titulu pro klub. Nakonec z toho zbylo těsně třetí místo. Opět.

Letošní ročník začne až v polovině roku, přičemž vedle Pardubic, pražské Markéty a Slaného bude čtvrtým účastníkem polské Gniezno, které bude mít domácí prostředí v Liberci.

"To už je skoro konec české ploché dráhy, když si musíme zvát polské kluby, abychom vůbec mohli jet extraligu," povzdechl si Krčmář a přiznal, že nejhorší je nejistota. Kdy se pojede, kolik se toho pojede.

Podle něj se zmenšuje základna plochodrážního sportu a hlavně je plochá dráha drahá. "Ještě jsem nevyjel a už jsem investoval do postavení motorek půl milionu," řekl a přiblížil, že má tři stroje a pět motorů.

Sám cítí, že pokud se situace brzy nezlepší a nezačnou se pravidelně jezdit závody, bude těžké v kariéře pokračovat.



"Potřebuji na závodech vydělávat peníze a ne nicneděláním prodělávat. Teď je to u mne padesát na padesát, zda v příští sezoně pokračovat nebo ne. Pokud se to nevrátí do normálu, tak nemá pokračovat," prohlásil borec, jenž jako reprezentant pobírá plat v Olympu, Centru sportu ministerstva vnitra. "To je jediné, co nás teď drží na nohou," řekl.

Připravovat se musí tak jako tak. Fyzickou kondici pod dohledem trenéra nabral, teď už jen aby sezona začala a byla na závody co nejbohatší.

Rád by v ní obhájil český titul a také by chtěl dosáhnout na dobrý výsledek na pardubické Zlaté přilbě, kde byl před třemi lety v malém finále.

Moc startů ale nemá, protože termín legendárního podniku se většinou shodoval se závody v Polsku. Letos v barvách některého z klubů našich severních sousedů startovat nebude, protože se nedomluvil na smlouvě, takže start v Pardubicích je reálný. "Pokud se ovšem přilba pojede," hořce podotkl.