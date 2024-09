Kromě zmíněného Milíka scházeli v Plzni i další borci, kteří by jinak mohli atakovat medailové pozice. Potíže s ramenem nepustily na ovál Matouše Kameníka, a když po své první jízdě odstoupil ze závodu vítěz úvodního finálového klání Adam Bubba Bednář. neměl druhý finálový závod mistrovství ČR patřičnou dávku napětí.

Na plzeňských Borech si s přehledem počínal letošní účastník Speedway Grand Prix (SGP 1) Jan Kvěch z pražské Markéty, který nenašel přemožitele a stal se mistrem ČR pro rok 2024.

Druhé místo si v Plzni vybojoval Daniel Klíma z pražské Markéty, který si vyjel 14 bodů, ale vzhledem k tomu, že v úvodním finálovém mítinku 4. srpna třikrát neviděl cíl pro defekt svého stroje, je v celkovém hodnocení MČR klasifikován na nepopulární čtvrté příčce.

Místo třetí si na sever Moravy veze ze ziskem 13ti bodů Jan Macek. Závodník AK PD Kopřivnice v letošní sezoně potvrdil svoji ustálenou výkonnost a ta mu v celkovém hodnocení titul vicemistra ČR. Celkovou třetí pozici v šampionátu obsadil Jaroslav Vaníček, junior pražské Markéty. Ten díky vyrovnanosti svých bodových zisků v obou finálových závodech po zásluze bere bronz.

Slánský AK v Plzni reprezentoval Bruno Belan, obsadil místo sedmé (9 bodů) a v celkové klasifikaci Mistrovství ČR skončil tenhle pořád ještě junior na šesté příčce. Po bronzových umístěních v OPEN MČR dvojic seniorů a rovněž OPEN MČR juniorských družstev lze tuto jeho sezonu bilancovat pozitivně.

V Kopřivnici ze slánských jezdců startoval ještě Daniel Halamka, ale pro zranění z tréninku do Plzně nemohl odcestovat a tak v šampionátu Mistrovství ČR na klasické dráze je klasifikován na devatenácté příčce.

Slánský AK v letošní sezoně pořádá 21. září od 14:00 hodin Pohár Autoklubu ČR / Přebor ČR jednotlivců a součástí tohoto závodu bude i Mistrovství ČR do 125 ccm na klasické dráze. Navíc mladí junioři v kubatuře do 125 ccm budou o mistrovské body bojovat i dopoledne na krátké dráze (malý ovál) a to od 10:00 hodin.

Úplný závěr letošní plochodrážní sezony je ve Slaném naplánován na sobotu 28. září od 10:00 hodin, kdy se na malém oválu uskuteční místo letos anulovaného PRO - TEC Speedway Mini Cupu druhý tréninkový závod Slaný Speedway Trophy (SST) a zároveň zde proběhne další díl tréninkového programu pro začínající jezdce Talent Speedway Slaný (TaSS).

Antonín Vilde