Volejbalovému Kladnu roste nová vítězná generace? Asi tomu tak bude. Starší žáci pod vedením trenérky Kateřiny Svobodové dokráčeli až na vrchol. Na mistrovství České republiky v Hradci Králové si pověsili na krk zlaté medaile. „Už jsme měli tak velkou sebedůvěru, že jsme si pro ní jeli, i když jsme to nedávali najevo, protože jsme věděli, kam patříme,“ uvedla koučka vítězného týmu s tím, že si jeli pro umístění do čtvrtého místa minimálně. Nakonec s celým týmem vystoupila až na stupínek nejvyšší.

„Kdybychom medaili nezískali, tak bychom se asi nemohli divit,“ dodala. První čtyřka byla totiž nesmírně vyrovnaná a Svobodová přiznala, že měla obavy, zda její svěřenci dokážou porazit na jednom turnaji dva velmi silné týmy, Jihostroj České Budějovice a pražské Lvy, po sobě.

Nakonec se vše podařilo náramně. Oba soupeři sice získali první set, nadějným Orlům ale v obou případech následně začal fungovat servis a dokázali utkání otočit. „Tam rozhodla naše psychická odolnost z Českého poháru. Věřili jsme si. Tohle družstvo má v sobě bojovnost a víru ve vítězství, což se nám hodilo v semifinále i finále,“ uvedla Svobodová. Další velkou zbraní podle ní bylo, že kluci zůstávali po celý průběh turnaje klidní, nepropadali panice a věřili, a to i za nepříznivého stavu.

Excelentní blokař Lukáš Kyjanica se těší až bude hrát bez bolesti

Celý tým se musel opět vypořádat s absencí nahrávače Matěje Kubelky, který stejně jako v lednu pro nemoc chyběl. Na pozici ho však znovu výtečně nahradil Vojta Svoboda. „Naštěstí už nás to nezaskočilo a na tuto variantu jsme byli připravení,“ prohlásila trenérka starších žáků. Její svěřenci tak dokázali odehrát celý turnaj víceméně se základní šestkou.

I jí ale zatrnulo, když útočné eso Lukáš Svoboda začalo mít v semifinále zdravotní problémy. Nejlepšího smečaře z Českého poháru začala trápit bolest v rameni a tady musela trenérka razantně zareagovat. „Tvrdě jsem k tomu přistoupila a řekla jsem mu, ať na to ihned zapomene a hraje naplno. Okamžitě vytěsnil bolest, začal útočit a dávat skákaný servis. Vzal za to a jednalo se jeden z klíčových okamžiků,“ podotkla Svobodová, která měla na turnaji po boku i dalšího trenéra Martina Čmeľa, ke kterému někteří postoupí do starší kategorie.

Společnými silami následně dokázali hráčům vysvětlit, že když každý bude dělat co má, tak to klapne a ono to vyšlo dokonale. Starší žáci tak napsali za skvělou sezonou nádhernou zlatou tečku.

Výsledky

Kladno – Letohrad 2:0

Kladno – Hradec Králové 2:0

Kladno – Frýdek-Místek 2:0

Kladno – Plzeň 2:0

Kladno – Ústí nad Labem 2:0

Čtvrtfinále

Kladno – Znojmo 2:1

Semifinále

Kladno – České Budějovice 2:1

Finále

Kladno – Lvi Praha 2:1