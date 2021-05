Čtyřistametrové úseky čekají o víkendu na mladíky Matěje Krska a Daniela Lehara. Štafetový kolík si v mixu budou předávat s českými hvězdami – Ladou Vondrovou a Barborou Malíkovou.

Všechny výpravy se ve Slezsku musejí podřídit restrikcím. „Byli jsme testovaní před odjezdem a hned po příjezdu. Minimálně jeden test nás ještě čeká,“ vypráví dvacetiletý Krsek. „Můžeme být jen v hotelu nebo na stadionu. Stravujeme se ve velké jídelně a pokud právě nejíme, musíme mít roušku a rukavice,“ líčí.

Matějovi ani jeho parťákovi ale podmínky nečiní problémy. „Snáším to a náladu mi to nekazí. Čas na pokoji si krátím sledováním seriálů a videí na notebooku,“ popisuje nezávodní program devatenáctiletý Lehar.

Existovala i varianta, že by kladenští závodníci byli zařazení do mužské sestavy na 4 x 400 metrů, ale po příjezdu do Polska se dozvěděli, že nastoupí s dívkami. „Nelituji, že nenastoupím s Pavlem Maslákem. Šance obou kvartet jsou srovnatelné. S ženami jsem ještě nezávodil,“ říká Krsek. „Jsem rád, že poběžím mix. Bude to pro mě zajímavá zkušenost. Ve skupině ale s holkami trénujeme, takže nepůjde o nic mimořádného,“ doplňuje Lehar.

Podle upřesněných pravidel postoupí prvních osm štafet na OH v Tokiu a deset nejlepších na MS 2022 v Eugene. Naskýtá se tak možnost startu na vrcholných akcích, i když se primárně jedná o místa pro zemi a ne konkrétní závodníky. „Bylo by to pěkný,“ usmívá se Krsek. „Tím že nepřijely některé zámořské reprezentace se šance zvyšuje.“

Na World Relays se kladenští běžci připravovali dva týdny v teple na ostrově Tenerife a pod dohledem trenérky Hany Větrovcové.

Oba se shodují, že jsou dobře připravení, ale začátek května je na vrcholnou formu příliš časný termín. „Jsem odpočatý, ale ještě jsem letos nezávodil. Nejsem úplně vyladěný, a tak uvidím, co z toho vznikne,“ krčí rameny Lehar. „Je to něco úplně nového, ale bude to stejné pro všechny. Dřív jsme cílili na červen a červenec. Jsem zvědavý, jak to dopadne,“ přemítá Krsek.

Sprinterům a čtvrtkařům nebude příliš vyhovovat ani chladné počasí. „V sobotu poběžíme až po deváté večer, a podle předpovědi může pršet. Nebude to nic příjemného, déšť pocitovou teplotu ještě sníží třeba na šest stupňů, ale budeme na to připravení,“ míní Krsek.

Finálový závod, kam by mladé kvarteto chtělo postoupit, je na programu v neděli v 19.20.