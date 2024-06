Úspěšná výprava MK Kladno na ME ve Švýcarsku. Trenérky Michaela Kottnerová-Diviš a Sabina Škrabská a mistryně Evropy Natálie Šolínová.

/FOTOGALERIE/ Na přelomu května a června se ve švýcarském městě Pfäffikon odehrálo Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech. V zatím neobjevené aerobikové destinaci se dařilo také kladenskému klubu MK Kladno, který do pohádkového Švýcarska vyslal 12 závodníků, kteří předvedli cekem čtyři závodní sestavy. Podařilo se jim vybojovat tři cenné kovy a jednu bramborovou medaili.

Největším úspěchem klubu je zlatá medaile Natálie Šolínové v juniorské kategorii žen. Natálka patří už dlouho ke světové aerobikové elitě a kvalitu své sestavy po nekonečných hodinách tvrdé přípravy ve Švýcarsku ještě zvýšila. Ve všech třech závodních kolech předvedla bezchybnou choreografii, obrovské nasazení a technickou připravenost.

"Zaslouženě si udržela prvenství od rozhodčích ve všech soutěžních kolech a my máme v MK poprvé v historii klubu titul mistryně Evropy v nejprestižnější ženské individuální kategorii. Jsem na Naty i na mě a další trenérku Sabinu Škrabskou pyšná. Podařilo se nám něco hodně krásného," chválila nejen Natálku trenérka Michaela Diviš. Dodejme, že choreografii už druhým rokem Natálce připravoval Belgičan Jeremy Delmotte.

​

Bronzová medaile pro seniorský petite aerobik team

Tyhle bezvadné holky jsou prvním rokem v seniorské kategorii, byly ve startovním poli nejmladší a tato medaile je pro MK Kladno také velmi cenná. Tým cvičil ve složení Ema Klucová, Johana Neumannová, Natálie Šolínová, Erika Hadrbolcová a Adéla Veselá. Choreografie s názvem Girls Power byla vážně silná!

​Mládežnické duo (kategorie youth) ve složení Ema Klucová a Johana Neumannová si vybojovalo smolné, ale pěkné 4. místo, stříbrnou medaili vydřel kadetský petite aerobik tým s choreografií pod názvem Pouť. Nastupoval ve složení Johana Křikavová, Lucie Mikovcová, Anna Opltová, Tereza Junková, Nelly Petrová, Diana Štěpánková a Emma Vyskočilová.

"Holky předvedly pěkné výkony a zaslouženě si odvezly titul vicemistryň Evropy," chválila Michaela Diviš.

Mezi nováčky zazářila Tinka

V rámci evropského šampionátu proběhl ještě International Open Novice Cup, na který se nám nominovali závodníci z nižších výkonnostních tříd. Měli možnost nasbírat nové zkušenosti a okusit atmosféru mezinárodního závodu. MK vyslal v téhle kategorii do boje osm závodnic ve čtyřech kategoriích.

Velkým a milým překvapením byla zlatá medaile v kategorii singl ženy 8-10 let pro benjamínka klubu Kristinku Blažkovou, které bude teprve na podzim 8 let. "Tinka zacvičila dvě krásné sestavy a zaslouženě si odvezla první místo. Choreografii jí připravila Natálka Šolínová," připomněla Michaela Diviš.

Dalším velkým úspěchem byla bronzová medaile pro trio 8-10 let ve složení Ema Diviš, Nikola Šrobová a Eva Holubová. Holčičkám se finálová sestava moc povedla.

Trio junior - Nelča Kohlíčková, Kačka Slabá a Kristýna Trousilová i se svoji trenérkou Kateřinou Markupovou vybojovalo pěkné osmé místo, stejně tak Denisa Roflíková v singl youth.

"Chci všechny naše závodnice moc pochválit. Předvedly neskutečné výkony. Velké poděkování patří i všem rodičům, bez jejich podpory by děti nemohly dělat to, co je baví," poděkovala na závěr Michaela Diviš, jíž patří rovněž velké zásluhy stejně jako další trenérce Sabině Škrabské.