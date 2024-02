Do Kladna se vrací Noc válečníků. O titul I Am Fighter se porve domácí Zoula

Do Kladna míří česká MMA organizace I Am Fighter. 22. března představí své zápasníky na galavečeru v místní Sportovní hale a ozdobou turnaje bude hlavní zápas mezi Kladeňákem Davidem Zoulou a jeho rivalem Matějem Valem, ve kterém si to bojovníci rozdají o pás pro šampiona pérové váhy. Na domácí půdě se představí také Jan Mudraninec, Jakub Ibl nebo Tomáš Šebesta a Jiří Beránek.

MMA organizace I Am Fighter pořádá 22. března turnaj v Kladně. | Foto: I Am Fighter