Specializovaný server hokejbal.cz označil snipera Kladna přízviskem Mr. Hattrick, není to totiž poprvé, co Procházka tři branky v extralize zaznamenal. Tentokrát byly opravdu důležité. Nemocemi a zraněními sužovaný celek ztrácel po první třetině dva góly (3:1) a v kabině si vyslechl od trenéra Kadlece věci, s jakými byste do nedělní odpolední dívčí školy rozhodně vyrazit nemohli. „Už od rozcvičky jsme se do toho nemohli dostat a od trenérů jsme dostali nařezáno. Dali nám za uši a také zkušení hráči si řekli svoje,“ vyprávěl Procházka do klubové kamery spoluhráči Martinu Špačkovi, který nově po každém duelu vyzpovídá výraznou osobnost zápasu.