Sedmým kolem pokračoval ve středu 4. září na plzeňských Borech Pohár AČR/Přebor ČR. Na start závodu se vinou zranění nebo omluvou pouze čtrnáct jezdců, aby bojovali o další body do celkové klasifikace. Slánským plochodrážníkům se moc nedařilo a všechny potkal nepříjemný pád.

Z favoritů chyběl především Matouš Kameník, který má opakovaně potíže z ramenem a do Plzně nedorazil ani jeho pardubický kolega Jan Hlačina. Závod se tak stal poměrně hladkou záležitostí Jana Macka z AK PD Kopřivnice, jenž nepoznal hořkost porážky. Druhou příčku si zajistil zkušený Hynek Štichauer z pardubické ZP, ten si v Plzni na své konto připsal 14 bodů.

O místo třetí musel být vypsán rozjezd mezi polským jezdcem v plzeňské vestě Kasperem Szopou a pardubickým juniorem Janem Jeníčkem. Úspěšnější byl Szopa a obsadil v konečné klasifikaci místo třetí.

Slánský AK vyslal do Plzně trojici svých plošinářů a všichni tři bez rozdílu poznali tvrdost plzeňského oválu. Bruno Belan si dost tvrdě ustlal již při tréninku, naštěstí byl jak on, tak i jeho motocykl schopen zasáhnou do závodu. Belan nasbíral slušných 10 bodů a obsadil šestou pozici.

Mladíček Karel Průša vzhledem ke svému věku sedlal motocykl kubatury 250 ccm. Začal výtečně a úvodní jízdu proměnil ve tři body, ale v rozjížďce č. 10 trefil motocykl před ním havarujícího soupeře a po ošetření mu lékař zakázal v pokračování v závodě. Veterán Martin Švestka si jel do Plzně naladit formu před víkendovým závodem amatérské mezinárodní série BUDEX CUP, a také on se nevyhnul nepříjemnému pádu. V konečném účtování tak tito dva slánští jezdci uzavřeli výsledkovou listinu a dlouho si toto vystoupení budou pamatovat.

Poslední osmý závod Přeboru ČR / Poháru AČR se uskuteční v sobotu 21. září od 14:00 hodin ve Slaném, kromě tohoto mítinku se zde uskuteční Mistrovství ČR juniorů kubatury do 125 ccm, dopoledne od 10:00 hod na malé dráze a odpoledne na klasické dráze a to současně z Pohárem AČR.

Antonín VILDE