Každoročně se tady běhá i závod Tuchlovická halda. Z jeho délky 5,5 km nikomu čelist nepadne, ale převýšení 96 metrů už ukazuje, že úplně jednoduché to borci na trati nemají. Letos se běželo ve středu 14. července a nahoře byl nejrychleji zkušený pražský běžec Michal Vokrouhlík. I v osmatřiceti dorazil do cíle s pohodlným půlminutovým náskokem před obhájcem prvenství, domácím želízkem v ohni Ondřejem Čadkem.

Ten vyhrál zatím poslední Haldu v roce 2019 a jeho tehdejší čas 20:28 by na prvenství stačil i tentokrát. Borec unhošťského klubu se však o půl minuty zhoršil a bral tedy stříbro. Třetí dorazil do cíle František Dočekal z Maraton klubu Kladno, přitom patří už do starší kategorie nad 40 let. O to větší zaslouží uznání a pochopitelně vyhrál celkové pořadí svojí kategorie.

Mezi ženami byla letos v Tuchlovicích nejlepší Helena Poborská z Kerteamu. Nejlepší domácí závodnicí byla druhá Simona Pelová z AC Tepo Kladno, kterou v cíli těsně následovala oddílová kolegyně Jana Černá.

Uznání si zaslouží všichni běžci, jichž se tentokrát sešlo pod haldou 136 - pěkný počet. Zmínku musíme věnovat i zbylým vítězům jednotlivých věkových kategorií. Vždyť třeba Josef Poduška se oproti poslednímu ročníku zlepšil v čase o půl minuty! Díky tomu neměl běžec AC Tepo Kladno v kategorii nad 50 let konkurenci. Mezi šedesátníky dominovala dvojice Maraton klubu Kladno – vítězný Jaroslav Šťastný a druhý František Křeček. Sedmdesátníci znají dlouhodobě jednoho vítěze – rakovnického hegemona Slávu Pilíka. U žen zase musíme zmínit nejlepší borkyně v nejstarších kategoriích. Nad 45 let vyhrála Gabriela Raková před Ivetou Bodnárovou (obě MK Kladno). Nad 55 let vládla rovněž kladenská Jana Drábková.

A co čeká běžce (nejen) Poháru Kladenska a Rakovnicka nyní? Už v sobotu 17. července od 10 hodin poběží v Malíkovicích šestikilometrový Jarní kros okolo Dračí studánky.

Kompletní výsledky z Haldy najdete ZDE: