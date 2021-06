Vybíhalo se z žehrovického fotbalového hřiště, ale v nekompletním složení. Na závod totiž dorazilo pár nováčků ze Mšece a pořadatelé je vyslali, aby si šli obhlédnout trať. Jenže po vzoru Jeníčka a Mařenky zabloudili, a protože perníková chaloupka s její půvabnou majitelkou v lesích pod Mrákavami nestojí, nestihla se pětice na start vrátit včas.

Nakonec vyrazilo na trať i tak velmi slušných 69 borců, z nichž nejrychlejší byl Pražan Michal Vokrouhlík. Rekordman tratě Ondřej Čadek za ním dorazil jen o osm vteřin později a bral stříbro. Oproti loňsku se zlepšil o osm vteřin a doplňme, že rekordmanem je už devět let, kdy běžel pod 22 minut. Třetí doběhl Jan Kárník, je ale také vítězem, protože už spadá do kategorie nad 40 let a tam nikdo rychlejší nebyl.

Nejrychlejší borec z Rakovnicka je Aleš Pluháček z Nového Strašecí, jenž nedávno vyhrál Rynholeckou běhnu. Skončil celkově čtvr/tý, třetí v hlavní kategorii. Velký kredit patří také nestárnoucímu Slávovi Pilíkovi z Panského mlýna Rakovník. Dát 6,2 km terénem za 31:55 je frajeřina, sedmdesátník za sebou dokonce nechal osm běžců z hlavní kategorie.

Také o deset roků mladší šedesátník Jan Poduška se pořád udržuje ve skvělé fazoně – Kalspotkros zvládl za 25:04. Kategorii nad 60 let vyhrál naprosto suverénně, celkově skončil šestý. A i on se oproti minulému ročníku zlepšil, dokonce o 14 vteřin.

Ještě slovíčko k ženám, krásné pohlaví si pochvalu zaslouží rovněž. Vyhrála Denisa Elznicová z Kladna (29:02), ale nabízíme i vítězky dalších kategorií: nad 35 let Iveta Kučerová z Unhoště (30:14), nad 45 let Jitka Šulcová z MK Kladno (29:42!) a na 55 let Veronika Kameníčková z Vinařic (34:54).

Teď se závodníci sejdou 1. července na Sletišti, kde je čeká maraton, ale pivní. Čtyři desítky tam musí zvládnout ne během, ale hrdlem, pije se Bernard. Zbytek se běží.

A další akce půjdou v rychlém sledu: Memoriál Huberta Šuláka v Podkozí 7. července, o tři dny později o kousek dál Libečovská 14 (i ta startuje v Podkozí, ale u baru Chicago, ne v Údolí oddechu jako memoriál), ve středu 14. července pak přijde výběh na Tuchlovickou haldu.