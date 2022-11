"Myslím však, že za naši porážku nemůže přihrávka, ale horší útok, který se tolik nedokázal prosazovat proti vysokým hráčům soupeře. S bodovkami jsme se trošku prali," řekl k zápasu druhý trenér Kladna Tomáš Samsely a vyzdvihl výkon Kubánce v dresu vítězů Diase Gomeze.

Ten byl v důležitých fázích klíčovým hráčem Liberce. "Vůbec jsme si na něj nesáhli," povzdechl si kladenský asistent.

V první sadě Dukla snadno získala pětibodové vedení. Za rozhodující moment lze považovat liberecký blok za stavu 20:18. Od té chvíle Orli nebodovali.

Do druhé části vletěli jako vítr. Při servisu Špuláka bleskově vedli 6:0. Liberec se dotáhl na bod a nevzdal to ani potom, co van Solkema dvěma esy vrátil Orlům výrazný náskok.

Do koncovky se šlo za stavu 23:18 pro Kladno. Tomu ale odešel útok a dovolilo soupeři málo vídaný obrat. Hlavní postavou byl smečař Dias Gomez. Sadu však ukončila technická chyba hostů.

Také do třetího dějství vstoupili lépe Kladenští (5:2). V dalším průběhu ale většinou dotahovali těsnou ztrátu. Až potom, co byl blok Orlů v síti, utrhla se Dukla na tři body (20:17) a náskok si už nenechala vzít.

Proměnila druhý mečbol. Kým jiným než nakonec devatenáctibodovým Diasem Gomezem.

V příštím utkání se Kladno opět vydá na sever Čech. V sobotu bude hrát v Ústí nd Labem (17.00).

Liberec - Kladno 3:0.

Sety: 18, 25, 21. Esa: 3:8. Bloky: 4:4. Čas: 82 min.

Kladno: Špulák (5), Kyjanica (9), Kraffer (5), Grozer (8), van Solkema (7), Platačs (7), libero Seppänen. Střídali: Hýský, Fortuník, Andersen.