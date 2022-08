Na mistrovství Evropy veteránů reprezentovali Kladno hned tři badmintonisté

Na evropském šampionátu veteránů v badmintonu mělo Kladno hned trojnásobné zastoupení. Do slovinské Lublaně vyrazili do konkurence více než tisícovky hráčů Vratislav Vlk, Jiří Konupka a Daniel Skrčený. Nejúspěšnější byl právě Skrčený, který ve čtyřhře prošel až do čtvrtfinále, kde nestačil na pozdější vítěze turnaje.

Na mistrovství Evropy veteránů si zahráli Vratislav Vlk, Jiří Konupka a Daniel Skrčený. | Foto: Badminton Club Kladno