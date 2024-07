Gorzow: Speedway Grand Prix 3 (SPG3)

V polském Gorzowě předvečer dalšímu pokračování světové série Speedway Grand Prix (SPG1) se v pátek 28.června uskutečnil finálový závod o mistra světa v kubatuře do 250 ccm. Českou republiku zde zastupovala dvojice Adam Nejezchleba a Karel Průša. Oba dva čeští jezdci si postup do finálového klání zajistili v semifinálových bojích které se uskutečnily v německém Teterowu.

Titul mistra světa si zajistil u nás dobře známý polský jezdec Maksimillian Pawelczak, který v závodě nepoznal přemožitele a maximální bodový zisk 15ti bodů mu vynesl mistrovský titul pro rok 2024. Místo druhé si ze ziskem 13 bodů vyjela australská naděje Beua Bailey před Britem Williamem Cainsem, ten vybojoval 12 bodů.

Čeští jezdci na nejlepší zatím nestačili a Adam Nejezchleba získal bodů sedm což mu zajistilo osmou příčku v celkové klasifikaci, slánský Karel Průša si vyjezdil pět bodů a obsadil místo dvanácté.

Pořadí: 1.Maksimillian Pawelczak (Polsko, 15 bodů), 2. Beua Bailey (Austrálie, 13), 3.William Cains (Velká Británie, 12) … 8. Adam Nejezchleba (8), 12.Karel Průša (5)

Plzeň: Kvalifikace ME U19 jednotlivců

Kvalifikační kolo Mistrovství Evropy jednotlivců do 19 let se uskutečnilo v sobotu 29. června v Plzni. ČR zde reprezentovala dvojice Matouš Kameník - Jaroslav Vaníček a jako pořadatelská země mělo Česko zastoupení na postech traťových rezerv - byli to Matěj Frýza z Plzně a slánský junior Bruno Belan.

O vítězi závodu rozhodla dodatková jízda mezi dánským plošinářem Villadsem Nagelem a polskou nadějí Wiktorem Przyjemskim, úspěšnější zde byl dánský

závodník. Místo třetí si z dvanácti body zajistil Ukrajinec Nazar Panickij.

Z českých jezdců si postup vybojoval Matouš Kameník, který na plzeňských Borech vybojoval 11 bodů. Jaroslav Vaníček skončil na místě desátém s pěti

body což na postup do finálového klání nestačilo. Slánský Bruno Belan z pozice traťové rezervy na ovál vyjel třikrát a pouze v jednom případě přivezl k šachovnicovému praporku bod.

Pořadí: 1. Villads Nagel (Dánsko, 13+3 body), 2. Wiktor Przyjemski (Polsko, 13+2), 3. Nazar Panickij (Ukrajina, 12), 4. Matouš Kameník (11) … 10. Jaroslav Vaníček (5), 14. Matej Frýza (3), 16. Bruno Belan (1)

Chabařovice: Mistrovství ČR 125 ccm krátká dráha

Severočeské Chabařovice hostily v neděli dopoledne další mistrovský závod kubatury do 125 ccm na krátké dráze. Deštěm poznamenaný malý ovál dělal mladým nadějím plochodrážního sportu značné problémy, které vedly jak k pádům, tak i výjezdům mimo vyznačený ovál.

S náročnou tratí se nejlépe vypořádal německý jezdec Erich Barth před Petrem Kvěchem a dalším německým jezdcem Levi Bohmem. Ti také ve finále A svedli velmi vyrovnaný souboj.

Finále B se stalo kořistí Karla Průši před dalším slánským jezdcem Jakubem Hejkalem a Antonem Kellerem z Německa. Další slánský souboj ve finále C vyzněl pro Matěje Tůmu, který za svými zády nechal Štěpánku Nyklovou a Jaroslava Bártka z pražské Markéty.

Pořadí: 1. Erich Barth (Německo), 2. Petr Kvěch (AK Divišov), 3. Levi Bohme (Německo), 4. Karel Průša, 5. Jakub Hejkal (oba AK Slaný), 6. Anton Keller (Německo), 7. Matěj Tůma, 8. Štěpánka Nyklová (oba AK Slaný), 9. Jaroslav Bártek (AK Markéta Praha)

Chabařovice: Mistrovství ČR 125 ccm klasická dráha

Jezdci kubatury do 125 ccm měli v odpoledních hodinách v Chabařovicích další program. Tentokrát si to rozdali o body v šampionátu na klasické dráze. Oproti dopolednímu klání chyběl Petr Kvěch, ale startovní pole doplnila trojice jezdců SC Žarnovica a také Adam Nejezchleba.

Závod opět provázela řada pádů, na které doplatili hlavně jezdci AK Slaný Jakub Hejkal a Štěpánka Nyklová, ta musela být převezena po kolizi se strojem jiného jezdce do nemocnice v Ústí nad Labem. Pražský Jaroslav Bártek pro změnu poznal tvrdost bariery a ze závodu odstoupil.

Vítězem mítinku se stal Adam Nejezchleba, jako jediný jezdec však startoval na elektromotocyklu, když ve finále za jeho zády zůstal Levi Bohme, Karel Průša a slovenská naděje Marek Ziman.

Z pohledu jezdců AK Slaný se příliš nedařilo Matějovi Tůmovi, který zde ale startoval poprvé, Jakub Hejkal doplatil na své dva pády, které ho stály finálovou účast a boj o podiové umístění a těžký pád Štěpánky Nyklové ve své třetí jízdě znamenal konec nadějí o boj mezi nejlepšími. Karel Průša zde opět prokázal svoji zkušenost a uplatnil i rady svého otce, které dokázal přenést na ovál.

Pořadí: 1. Adam Nejezchleba (PD Liberec), 2. Levi Bohme (Německo), 3. Karel Průša (AK Slaný), 4. Marek Ziman, 5. Jaroslav Hajko (oba SC Žarnovica), 6. Jakub Hejkal, 7. Štěpánka Nyklová … 10. Matěj Tůma (všichni AK Slaný)

Chabařovice: Přebor ČR - Pohár AČR jednotlivů

Přeborový závod na ústeckém předměstí v horkém a dusném počasí svedl na startovní rošt pouze čtrnáct jezdců bojující o další body v tomto českém šampionátu. Úlohu favorita zde potvrdil Jan Macek z AK PD Kopřivnice, který nenašel přemožitele a s plným bodovým ziskem zvítězil.

Druhou příčku si zajistil Jaroslav Vaníček z pražské Markéty, ten vybojoval 14 bodů, Matouš Kameník ZP Pardubice si na své konto připsal 12ti bodový zisk, ten mu zaručil místo třetí. Jedenáct bodů vybojovalo trio Jan Jeníček, Richard Geyer a Bruno Belan, o jejich pořadí rozhodly vzájemné souboje v základním rozpisu jízd.

Smůlu měl v Chabařovicích Hynek Štichauer, který v páté jízdě po kolizi se svým klubovým kolegou Janem Jeníčkem, kdy oba po pádu naštěstí zůstali nezraněni, sice ještě absolvoval dvě jízdy, ale následně ze závodu odstoupil. AK Slaný zde reprezentovali Bruno Belan, který v konečném účtování obsadil místo šesté, Daniel Halamka si zde vyjezdil čtyři body a ty mu stačily na dvanáctou příčku.

Pořadí: 1. Jan Macek (AK PD Kopřivnice, 15 bodů), 2. Jaroslav Vaníček (AK Markéta Praha, 14), 3. Matouš Kameník (AMK ZP Pardubice, 12), 4. Jan Jeníček (AMK ZP Pardubice, 11), 5. Richard Geyer (MSC Meissem, 11), 6. Bruno Belan (AK Slaný, 11) … 12. Daniel Halamka (AK Slaný, 4)

Autor: Antonín Vilde