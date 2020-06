Na skvělý kriket vyrazte o víkendu do Velvar

Že se ve Velvarech hraje výborný fotbal, to se ví, ale nadcházející víkend tady bude patřit úplně jinému sportu, byť i ten se kdysi narodil ve staré dobré Anglii. Hrát se bude kriket, a to dokonce mezinárodní turnaj, který bude živě přenášen do celého světa. V sobotu i neděli se na velvarském kriketovém hřišti začíná v 10 hodin a končí večer v šest.

Kriket v Česku - to je klub z Vinohrad | Foto: Vinohrady Cricket Club