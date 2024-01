Volejbaloví Orli zaznamenali další třísetové vítězství. Ve Zlíně si to trošku zkomplikovali v druhém setu, další drama už nepřipustili. Sérii výher natáhli na čtyři a pokusí se na ni navázat v sobotu doma, kdy v derby už od 16.00 hodin přivítají Odolku.

Kladno Volejbal cz - VK Benátky nad Jizerou 3:1, EL Volejbalu 25. 1. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

Na Valašsku byl kapitán a rekonvalescent Adam Zajíček stále na lavičce náhradníků.

"Zranění se nijak zázračně nehojí. Ještě týden si dám oddych," uvedl a pochválil borce, který za něj na bloku nastupuje. Lukáš Kyjanica opět odvedl parádní výkon korunovaný osmi bodovými bloky!

"Podal nadstandardní výkon. Roste zápas od zápasu. Každý fanoušek kladenského volejbalu ví, že v Lukášovi to je. Čekal na svoji šanci a myslím, že se jí zhostil statečně," uvedl kapitán českého nároďáku na adresu stále mladého slovenského reprezentanta a dodal: "Nebyl zápas, v kterém by mu to vysloveně nešlo. Ze od srdce mu přeji, ať mu drží výkonnost i nadále."

Jinak byl celkově spokojený s hrou Orlů. "Až na pár výpadků v druhém a možná i třetím setu jsme určovali tempo hry a měli to pod kontrolou," řekl s tím, že ve druhém setu si průběh zkomplikovali horším příjmem a trošku haprovala i souhra.

"Naštěstí přišla dobrá ztráta a lepší obrana na síti," podotkl. Setbol nejvyrovnanějšího setu proměnil smečař Takahiko Imamura.¨

Zajíček přiznal, že měl pocit, že celková energie týmu nebyl úplně na výši. "V hale, v které se nehraje jednoduše, jsme si byli vědomi naší síly, což je na jednu stranu hezké, ale na druhou i nebezpečné. Nemusí se nám to vždy vyplácet."

Zlín - Kladno 0:3 (-19, -23, -21).

Esa: 5:2. Bloky: 5:7. Čas: 64 minut.

Kladno: Kyjanica (12), Graham (7), Platačs (17), Seppänen (9), Gonçalves (10), Neves, libero Šálek. Střídali: libero Fernández, Imamura (4), Villarreal.