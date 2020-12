„V listopadu jsem dostala nabídku na příští sezonu od Stanislava Vašíčka. Domluvili jsme se, že bych jela v barvách jeho Q Racing Teamu seriál světového šampionátu a domácí mistrák,“ popisuje dvojnásobná mistryně republiky začátek nové éry.

Kromě Kristýny jsou ve stáji mladí jezdci Stanislav Vašíček mladší a Martin Venhoda. Jejich cílem bude bojovat v evropském šampionátu. Všichni mají vytvořené výborné zázemí v Horním Slavkově na Karlovarsku, kde společně trénují. „Přesunula jsem se sem z domova,“ říká.

„Pod vedením trenérů cvičíme, běháme a jezdíme na motorkách. V týmu jsou i odborníci, kteří se starají o životosprávu, a fyzioterapeuti, je postaráno o regeneraci. Každopádně se jedná o změnu k lepšímu. Takové podmínky jsem nikdy neměla. Věřím, že se jedná o dobrý krok, který mě požene kupředu,“ pochvaluje si rodačka z Václavic na Benešovsku.

„Po Novém roce dostane motocykl větší prostor, a jestli to půjde, odjedeme na soustředění do Itálie, kde jsou v zimě vhodnější terény na ježdění,“ vypráví třiadvacetiletá závodnice.

K dispozici má na rozdíl od minulosti, kdy startovala na Yamaze, stroj Husqvarna, s nímž bude závodit ve třídě do 250 ccm žen. „Každá mašina je jinak postavená, takže si na ni zvykám. Mám za sebou několik tréninků, jsem nadšená a cítím se dobře,“ přiznává blonďatá motorkářka.

Minulostí je tedy doba, kdy Kristýna jako vyučená kuchařka jezdila ve všední dny vařit do pražské restaurace a o víkendech objížděla závody, což bylo po všech stránkách náročné.

„V práci jsem dala výpověď, naposledy jsem tam byla v polovině listopadu. Všichni mi tam fandí a byli rádi, že se mi podařilo získat angažmá. Na druhou stranu dobře věděli, že když o mě přijdou, musí si najít nějakou náhradu. Loučení bylo docela emotivní, bylo vidět, že mi to přejí,“ vzpomíná na bývalé kolegy a dobu strávenou v kuchyni.

Na příští rok je už známý kalendář mistrovství světa, v němž mezi pěti podniky opět figuruje Velká cena České republiky v Lokti. Na program domácích závodů se ještě čeká.

V mistrovství světa nastupuje do kvalifikace kolem pětapadesáti žen a do závodu jich postoupí čtyřicet. To je první krok, druhý je o dost těžší.

„Představuju si, že bych vozila světové body, což obnáší umístění do dvacátého místa. Zároveň bych chtěla do cíle dojíždět zdravá,“ přeje si Kristýna, která v minulosti v elitním seriálu nastoupila šestkrát, přičemž v polovině případů to bylo právě při domácí Grand Prix v Lokti.

„Letos byla sezona kvůli restrikcím okleštěná, a tak jsem moc zvědavá na příští rok. Teď se poctivě připravujeme a jen doufám, že nám pandemie v mistrovství světa nenabourá plány. Mám velkou motivaci a těším se, až všechno začne,“ uzavírá.