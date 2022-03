"Závod je pro mne atraktivnější než samotný trénink. Víc mě motivuje," řekl po premiérovém prvenství v podniku populárního Poháru běžců Kladenska a Rakovnicka a pochvaloval si, že potom co kvůli zraněnému kotníku musel vynechat halovou sezonu, může trénovat naplno.

Že by se v budoucnu zaměřil na delší vzdálenosti zatím odmítá. "Deset kiláčků dám, víc mě nebaví," přiznal.

Mezi ženami to bylo naopak. Všechny soupeřky převálcovala špičková česká ultramaratonkyně Kateřina Kašparová, členka pořádajícího Maratón klubu Kladno (18:17).

Krátké vzdálenosti nejsou její prioritou, přesto vytrvalkyně předpokládala, že by mohla být v cíli první ženou. "Ale neběžela jsem na vítězství. Chtěla jsem ze sebe vydat maximum a neumřít. To se povedlo," vtipkovala a prozradila, že ji čeká tréninkový víkend a práce na zahradě.

Kilometr dala v průměru pod 3:40. Pro ženu, která zbožňuje matematiku, již také vyučuje na všech úrovních, prý může být motivací do příštího krátkého závodu trefit Ludolfovo číslo, což znamená běžet kilák za 3,14. "Bylo by to opravdu stylové," usmívala se běžkyně z Velké Bukové.

Vítězové Narozeninové pětky Marián Dražan a Kateřina Kašparová.Zdroj: Jiří Nagy

