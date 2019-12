Největší hvězdou víkendového závodu českého poháru v cyklokrosu v Jabkenicích, které jsou proslulé pobytem skladatele Bedřicha Smetany, byla vedoucí závodnice světového poháru Kateřina Nash. Tu však při příjezdu do areálu jabkenického kolbiště pořadatelé nepoznali a chtěli po ní zaplacení vstupného. A bodrá závodnice jim ho zaplatila. „Když jsem chtěla dovnitř, tak jsem musela zaplatit,“ hlásila se smíchem nejlepší česká závodnice na mikrofon Českého rozhlasu.

Pak sedla na kolo a vyhrála. Od začátku se dostala do trháku s další českou suverénkou Pavlou Havlíkovou, kterou Nash utrha v předposledním kole. Nakonec z toho byl v cíli ale „jenom“ šestivteřinový náskok. „Pavla jela skvělý závod. Zdejší klasická trať je spíš co mi nejde a co musím trénovat. Je vidět, že Pavle sedí zrychlení za každou zatáčkou. Naštěstí se zde našel jeden delší kopec, kde se vlastně rozhodlo. Věděla jsem, že je to jediná šance si vytvořit náskok. V závěru jsem to sice pokazila na překážkách, takže jsme se zase trochu sjely,“ komentovala vítězný závod pro cyklokros.cz Nash. Pátá dojela mladoboleslavská Tereza Vaníčková.

ELITE

Mezi muži ujela táborská favorizovaná dvojice Boroš / Nesvadba, který ještě sekundoval Jelínek. Ten z čela ale odpadl a v polovině závodu navíc setřásl Boroš Nesvadbu, který nakonec musel druhé místo hájit před Belgičanem Merlierem. Stříbro ale nakonec český reprezentant uhájil. Čtvrtý dojel Polák Konwa, na páté místo spadl Jelínek, šestý byl Nizozemec Van der Meer a sedmé místo obsadil kolínský Tomáš Paprstka.

„S vítězstvím jsem spokojený. Snažil jsem se všechno hlídat hned od začátku. Věděl jsem, že to bude dost uklouzané, ale zvolili jsme dobré obutí a dost jsme z toho těžili. Doufám, že forma jde nahoru. V týdnu jsem potrénoval, i když počasí nebylo ideální,“ dodal první Michael Boroš.

DALŠÍ KATEGORIE

Kadetkám opět vládla mladoboleslavská Kateřina Hladíková. Ta vyhrála klasickým stylem jako po celé sezoně: start – cíl. Od prvních metrů nenechala nikoho na pochybách, proč této kategorii letos vládne. Zdatně jí sekundovaly další oddílové kolegyně z CS Ivar Author Teamu – Barbora Jeřábková dojela šestá a Aneta Dlouhá desátá. Třetí byla Vanda Dlasková z konkurenčního TJ Auto Škoda.

Junior David Šulc jezdil na prvním a druhém místě po celý závod střídavě se Zatloukalem z týmu Nutrend Specialized. Do posledního okruhu najížděl Zatloukal s malým náskokem, který si do cíle před druhým Šulcem udržel. Smůlu měl Matěj Stránský, který v prvním kole poničil tretru a s uvolněnou botou se mu nejelo zrovna komfortně – dojel však na skvělém pátém místě. Tomáš Doležal dotvořil příjemný pocit z této kategorie osmým místem.

„Kousek před cílovou rovinkou na té tahavé pasáži mi Honza cuknul tak na deset metrů a už jsem nestačil zareagovat. Přesto jsem spokojený, že s ním vydržím jezdit většinu závodu,“ dodal Šulc.